Un progetto di legge della Lega in Regione Lombardia vuole contrastare le moschee abusive e i luoghi di preghiera camuffati da centri culturali o sedi associative.

La Lega ha presentato in Regione Lombardia un progetto di legge per contrastare il fenomeno delle moschee abusive e dei luoghi di preghiera che operano come centri culturali o sedi associative. Secondo il partito, la libertà di culto è un diritto da tutelare, ma non deve diventare un modo per aggirare le norme.

«La libertà di culto è un diritto fondamentale, ma non può diventare un pretesto per aggirare le leggi e le regole urbanistiche»: è questo il principio da cui nasce la proposta. Il testo punta a fissare regole più chiare per l’apertura e l’uso degli immobili destinati al culto.

I cinque punti della proposta

La proposta contiene cinque punti principali. Il primo subordina l’apertura di nuove moschee alla presenza di una intesa con lo Stato italiano. Il secondo mira a contrastare l’uso irregolare di capannoni e sedi associative come luoghi di culto. Il terzo rafforza i poteri di controllo dei sindaci. Il quarto prevede di verificare l’impatto delle strutture sulla viabilità e sulla vivibilità dei quartieri. Il quinto chiede una maggiore trasparenza sui finanziamenti.

Il caso della Brianza

Il tema riguarda anche la Brianza, dove la presenza di luoghi di preghiera in immobili non sempre destinati a questa funzione ha sollevato da anni questioni urbanistiche e preoccupazioni tra i residenti. Secondo la Lega, un semplice cambio di denominazione, da luogo di culto a centro culturale, non può consentire di eludere le autorizzazioni necessarie.

I sindaci, sostiene la proposta, devono poter intervenire con strumenti chiari ed efficaci. Le situazioni in esame possono incidere su sicurezza, traffico, parcheggi e tranquillità dei cittadini. Chi intende aprire un luogo di culto, aggiunge il testo, deve rispettare le stesse regole previste per ogni altra attività.

La posizione di Silvia Scurati

La consigliera regionale Silvia Scurati ha sintetizzato l’impostazione del progetto con una frase: «Libertà di culto sì, moschee abusive e zone franche no. Le regole devono valere per tutti». La proposta, ha spiegato la Lega, si inserisce nell’impegno che il partito porta avanti da anni in Lombardia sul rispetto delle norme e sul contrasto all’abusivismo. L’obiettivo dichiarato è garantire che la libertà religiosa sia esercitata nella piena legalità, tutelando anche i diritti dei residenti.