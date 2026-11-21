Il Rigoletto. Il mistero del teatro arriva al Teatro Sociale di Como con un calendario fitto di appuntamenti pensati per studenti e famiglie, tra laboratori pratici e supporti online.

Il Teatro Sociale di Como si prepara ad accogliere una nuova produzione lirica che promette di coinvolgere attivamente il pubblico più giovane. Si tratta di Rigoletto. Il mistero del teatro, un lavoro realizzato in coproduzione con il partner internazionale Bregenzer Festspiele. La squadra creativa è composta da figure di spicco nel panorama operistico contemporaneo, garantendo una rilettura moderna e accessibile del capolavoro verdiano.

La squadra creativa e il debutto ufficiale

Lo spettacolo vede la direzione musicale affidata al M° Giulio Arnofi, mentre la rielaborazione sonora è curata da Massimo Fiocchi Malaspina. L’adattamento drammaturgico e la regia portano la firma di Manuel Renga, che ha lavorato a stretto contatto con Aurelio Colombo per la creazione delle scene e dei costumi. Questa sinergia artistica mira a trasformare l’opera in un’esperienza immersiva, capace di dialogare con le sensibilità attuali senza perdere la potenza narrativa originale.

Il calendario degli eventi prevede due momenti distinti ma complementari. La prima fase si concentra sul mondo della scuola: lo spettacolo debutterà il 6 febbraio con sette giorni di recite dedicate esclusivamente agli istituti. Le rappresentazioni saranno distribuite in tre fasce orarie mattutine e pomeridiane, alle ore 9.00, 11.00 e 14.30, per facilitare la logistica delle classi partecipanti.

Recite per famiglie e attività propedeutiche

Per chi desidera vivere l’opera in un contesto più informale e familiare, il debutto ufficiale avverrà sabato 14 febbraio. In questa data sono previste due recite di Opera family, aperte a tutti, con inizio rispettivamente alle ore 16.00 e alle ore 20.30. Queste serate non sono semplici spettacoli passivi, ma eventi partecipativi che richiedono un minimo di preparazione da parte degli spettatori.

Proprio per questo, le recite per famiglie sono precedute dal FAMILY LAB. Sabato 14 febbraio, alle ore 14.30, chi partecipa allo spettacolo potrà imparare le arie e le coreografie sotto la guida di Opera Education. È un momento prezioso per rompere il ghiaccio, capire cosa succederà in sala e acquisire sicurezza nelle proprie capacità di interazione durante la performance.

Il Kit dello spettatore digitale

Se non puoi partecipare al laboratorio fisico o vuoi arrivare già preparato, c’è una soluzione pratica pensata appositamente per le esigenze domestiche. I bambini possono infatti prepararsi allo spettacolo grazie al Kit dello spettatore, un supporto digitale scaricabile direttamente dal sito di Opera Education.

Questo kit funziona come una vera e propria cassetta degli attrezzi contenente tutto il necessario per affrontare la visione dell’opera partecipativa. All’interno troverai i canti da memorizzare, tutorial passo-passo per costruire gli oggetti scenici necessari e video dimostrativi delle coreografie. Una risorsa completa che trasforma la casa in un piccolo palcoscenico di prova, rendendo l’esperienza teatrale ancora più ricca e consapevole fin dai primi minuti in sala.