Il salone delle auto classiche e sportive torna a Rho con una giornata di Preview, i 120 anni di Lancia e la cucina di Carlo Cracco.

Dal 19 al 22 novembre 2026 il quartiere fieristico di Fiera Milano Rho ospita la sedicesima edizione di Milano AutoClassica, il Salone dell’Auto Classica e Sportiva. La manifestazione richiama collezionisti, operatori e appassionati, e quest’anno può contare su Subito Motori come nuovo digital partner e su Radio Monte Carlo come radio ufficiale.

La principale novità è la giornata di Preview di giovedì 19 novembre, dalle 10:00 alle 18:00. L’accesso avviene con biglietti a tiratura limitata o con pacchetti VIP Experience, pensati per osservare le vetture e avviare le trattative di acquisto senza la folla del fine settimana. Lo chef Carlo Cracco, appassionato di motorismo storico, cura il ristorante del Padiglione 12 e la Club House realizzata con Gruppo Campari, Ferrari Spumanti e Lavazza. Alle 18:00, a padiglioni chiusi, firma anche la serata su invito Light Dinner, Music & Cars, con il DJ set di Luca Onere.

I 120 anni di Lancia e le auto dei campioni

Nell’Area Celebrazioni sono esposti quattordici modelli provenienti dall’Heritage HUB di Torino e dallo stand Lancia Classiche. Il percorso parte dalla capostipite 12 HP (Alpha) del 1908 e attraversa la Artena Cabriolet, l’Aprilia, l’Aurelia B24 Spider diventata celebre ne «Il sorpasso», la Flaminia Berlina, la Thema 8.32 con motore V8 Ferrari e la Gamma del 1976, nel suo cinquantesimo anniversario. Chiude la sequenza la nuova Lancia Gamma elettrica, prodotta a Melfi.

Sul fronte sportivo si possono vedere la monoposto di F1 D50, la Stratos HF, la Rally 037 Martini Racing e la Delta HF Integrale Evoluzione. Tra le vetture c’è anche la Ypsilon Rally2 HF Integrale, che ha conquistato il titolo mondiale Team WRC2 2026. Giovedì 19 sono previsti due incontri: alle 12:00 con Roberto Giolito e alle 14:30 con il campione del rally Miki Biasion, insieme a Luca Martello.

Maserati, Touring e il Duetto nei padiglioni 12 e 16

Al Padiglione 12 la collezione Maserati Umberto Panini espone la 6C/34 del 1934, che da 270 CV fu presentata a Monza da Tazio Nuvolari. Accanto a lei trovano posto la Tipo 61 «Birdcage», carrozzata da Piero Drogo, e la Alfieri Concept. Lo spazio di ACI e ACI Storico celebra i sessant’anni dell’Alfa Romeo Spider «Duetto» con tutte e quattro le serie, compresa la «Osso di Seppia» di Corrado Lopresto. Viene ricordato anche il centocinquantesimo anniversario della nascita di Nicola Romeo, con la leggendaria Alfa Romeo P2 del 1925.

Il Padiglione 16 ospita l’ASI Village, che festeggia i sessant’anni dell’Automotoclub Storico Italiano e il centenario della Carrozzeria Touring. In esposizione ci sono la Maserati 3500 GT, la OSCA 1600 GT e la Lamborghini 350 GT Preserie. Un tributo a Michele Alboreto è affidato alla Ferrari F1 126 C4 del 1984, affiancata dalla Fiat Uno Turbo e dagli ottant’anni della Piaggio Ape. Tra i marchi presenti figurano anche Bentley Milano, Lamborghini Milano, McLaren Milano e i Musei Ferrari, mentre 777 Club presenta in anteprima assoluta italiana la Corvette ZR1.

Il programma del weekend tra barche, raduni e sicurezza stradale

Il Vintage Boat Show rende omaggio al cantiere fondato nel 1969 da Tullio Abbate, oggi guidato dal figlio. Tra gli scafi esposti ci sono il Senna Mito 42 Offshore, il Folgore, record mondiale a 250 km/h, e il Catamarano Casiraghi, vincitore della Centomiglia del Lario nel 1986. Venerdì 20 novembre il Centro Congressi Stella Polare ospita la sesta edizione del premio «Best in Classic». Sabato 21 si svolge il decimo Raduno Youngclassic con sessanta Alfa Romeo Duetto, mentre domenica 22 sfilano le duecento auto del Raduno Next Generation.

Venerdì 20 novembre alle 11:00 viene presentato il progetto «Scegli la strada della sicurezza», promosso da ACI e Automobile Club Milano con Regione Lombardia e INAIL. Alle 15:30 si tiene un talk sulla Coppa Milano-Sanremo, con le novità della gara che si terrà nella primavera del 2027. Al Padiglione 16, stand L39, sono previsti screening visivi gratuiti a cura di Commissione Difesa Vista ETS. Il salone apre al pubblico da venerdì 20 a domenica 22 novembre, dalle 9:30 alle 19:00. I biglietti si acquistano alle casse o sul sito.