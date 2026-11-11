Una esposizione gratuita che usa la fotografia per rompere il silenzio sulla violenza contro le donne.

Nel cuore di Sesto San Giovanni, nella suggestiva cornice di Villa Visconti d’Aragona, si apre al pubblico una nuova iniziativa culturale dedicata alla lotta contro la violenza di genere. Dal 9 al 18 novembre 2026 lo Spazio Contemporaneo Carlo Talamucci diventa il palcoscenico di “I muri di silenzio”, una mostra fotografica che vuole rendere visibile l’invisibile e far parlare chi spesso resta inascoltato.

L’evento, inserito nel programma cittadino per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), si caratterizza per l’accesso libero e la possibilità di visitare gli spazi negli orari della biblioteca centrale. L’obiettivo è duplice: informare il cittadino medio e stimolare una riflessione più profonda sul ruolo dello spettatore, che talvolta sceglie il silenzio anziché l’intervento.

La mostra “I muri di silenzio” a Villa Visconti d’Aragona

Il percorso espositivo raccoglie numerosi ritratti, scatti che spaziano dal mondo dello spettacolo, della musica e dello sport fino a quelle di persone comuni. Ogni immagine è accompagnata da brevi citazioni che richiamano l’omertà e l’indifferenza che spesso circondano i casi di abuso. Il risultato è una galleria emotiva che invita il pubblico a interrogarsi sul proprio ruolo di testimone.

Origini del progetto e collaborazione fra arte e sport

Il concept nasce nel 2019 grazie alla fotografa Mjriam Bon, la quale, spinta da un desiderio di attivismo visivo, ha coinvolto la paralimpica e senatrice Giusy Versace. La sinergia tra arte e sport ha permesso di attrarre volti noti – attori, cantanti, atleti – affiancandoli a volti anonimi, per sottolineare che la violenza non ha barriere di notorietà.

Un libro fotografico come estensione della mostra

Nel 2020 il progetto è stato tradotto in un book fotografico in tiratura limitata. Oltre a documentare le opere, l’edizione ha funzionato da raccolta fondi per supportare le donne vittime di violenza, offrendo loro risorse per ricostruire la vita dopo il trauma.

Altri appuntamenti della rassegna contro la violenza

La mostra si inserisce in una più ampia rassegna denominata “C’era ancora tanto da scrivere”, promossa dal Comune di Sesto San Giovanni. Tra i punti salienti, il 13 novembre dalle 20:30 alle 23:00, nello stesso spazio espositivo, si presenta “Barbablù 2.0”, uno spettacolo gratuito che reinterpreta la fiaba tradizionale per evidenziare dinamiche di controllo, abuso e sopraffazione. La rappresentazione vuole aiutare il pubblico a riconoscere i segnali di una relazione violenta.

Il 27 novembre si terrà l’appuntamento “Rinascere Donna”, un incontro dedicato alla rinascita personale e collettiva delle vittime, inserito nella stessa serie di eventi. Infine, il 25 novembre, l’ASST Nord Milano organizza nella Aula Magna dell’Ospedale di Sesto San Giovanni il convegno “La violenza non è invisibile: ascoltare, riconoscere, proteggere”. L’incontro, gratuito e aperto a tutti, è pensato per fornire strumenti pratici di prevenzione e per sensibilizzare i professionisti sanitari sul ruolo chiave nella tutela delle donne.

Tutti gli eventi sono gratuiti e richiedono, dove indicato, l’iscrizione attraverso i portali istituzionali. L’insieme di mostre, spettacoli e dibattiti costituisce una risposta concreta a una piaga sociale, trasformando gli spazi pubblici di Sesto San Giovanni in luoghi di dialogo e cambiamento.