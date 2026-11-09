Le guide del Forum Cultura a Milano hanno già esaurito tutti i posti: scopri i dettagli

Dal 3 all’8 novembre Milano si trasforma in un vero laboratorio di idee grazie al Forum Cultura 2026. L’evento, promosso dal Comune, si estende per sei giorni – un incremento rispetto alle edizioni precedenti – e punta a far dialogare istituzioni, operatori e pubblico su tematiche che spaziano dalle arti visive allo spettacolo dal vivo, passando per musei, biblioteche e performing arts. Il centro operativo è ospitato dal CASVA, il Centro Alti Studi sulle Arti Visive in via Isernia 5, dove si svolgono i tavoli di lavoro dedicati a sostenibilità, finanziamenti, accessibilità e intelligenza artificiale nel campo culturale.

Forum Cultura 2026: sei giorni di confronto a Milano

La nuova edizione prevede una programmazione capillare che interessa tutti i quartieri della città: più di 1.000 biglietti gratuiti consentono di assistere a spettacoli d’opera, concerti, proiezioni cinematografiche e laboratori per bambini. Tra le proposte, gli spettacoli al Teatro Lirico Giorgio Gaber e al Teatro Elfo Puccini, i concerti al Teatro Elfo Puccini il 7 novembre e le letture pubbliche in numerose biblioteche. L’assessore alla cultura Tommaso Sacchi ha sottolineato che la cultura, in un contesto di cambiamenti sociali e tecnologici, rimane uno strumento fondamentale per coesione e sviluppo. L’evento vuole dunque diventare un spazio di costruzione condivisa delle politiche culturali della città.

Visite guidate al Palazzo Reale: Carla Cerati e Francis Picabia

Il sabato 6 novembre, alle 18:15, il Palazzo Reale ha aperto due visite guidate gratuite, una per la mostra Carla Cerati. Plurale femminile. Fotografia e scrittura, 1926-2026 e l’altra per PICABIA. Aprire le porte della notte. Entrambe richiedevano il pagamento di un biglietto ridotto a 6 €, con un limite di 25 partecipanti per ciascuna sessione. Nonostante la tariffa agevolata, le prenotazioni hanno raggiunto il tutto esaurito poco dopo l’apertura, confermando l’alto interesse del pubblico verso questi due grandi nomi dell’arte del Novecento.

Carla Cerati: fotografia, scrittura e impegno civile

L’esposizione su Carla Cerati celebra il centenario della sua nascita, presentando oltre 200 fotografie, libri, documenti d’archivio e materiale video. Le opere attraversano dieci sale tematiche, spaziando dalla Milano urbana ai ritratti, dalla condizione femminile al corpo in trasformazione sociale. Un punto focale è il reportage Morire di classe, realizzato con Gianni Berengo Gardin nel 1969, che ha documentato le condizioni degli ospedali psichiatrici italiani e ha alimentato il dibattito sulla riforma basaglia. La mostra, curata da Elena Ceratti, Giovanna Calvenzi e Mariateresa Cerretelli, combina fotografia e scrittura per offrire una prospettiva multipla sull’identità e la memoria.

Francis Picabia: l’ampia retrospettiva della notte

La mostra PICABIA. Aprire le porte della notte raccoglie più di 170 opere, spaziando da dipinti e disegni a fotografie, documenti e oggetti d’archivio provenienti da collezioni internazionali. Picabia, artista poliedrico tra Impressionismo, Fauvismo, Cubismo e Dadaismo, viene presentato attraverso il tema della notte, legato a desideri, rinnovamento artistico e riflessioni sulla guerra. La retrospettiva, curata da Anne Berest Picabia – pronipote dell’artista – è la più vasta mai realizzata in Italia su Francis Picabia e mette in luce il suo continuo passaggio tra diversi linguaggi, dal meccanomorfo all’astratto.

Altri appuntamenti gratuiti e iniziative diffuse in città

Oltre alle visite al Palazzo Reale, il Forum ha proposto un calendario ricco di attività aperte al pubblico: la visita guidata alla Fabbrica del Vapore il 4 novembre, il tour del cantiere “La Goccia” in Bovisa il 7 novembre, le Filastrocche sospese alla Biblioteca Lambrate per i più piccoli e la proiezione gratuita Youth – Spring di Wang Bing alla Cineteca Milano Arlecchino il 5 novembre. Un concerto di opera al Teatro Giorgio Gaber, più di 1.000 biglietti gratuiti per spettacoli e cinema, e numerosi laboratori rendono il programma accessibile a pubblici di ogni età, dal bambino all’adulto. L’obiettivo è rendere la cultura un diritto e un servizio pubblico, capace di creare coesione e benessere nelle comunità milanesi.

Il Forum Cultura 2026 si conferma come un punto di riferimento per la vita culturale di Milano, offrendo occasioni di dialogo, scoperta e partecipazione. Le visite guidate al Palazzo Reale, pur esaurite, hanno dimostrato l’entusiasmo del pubblico verso esposizioni di alta qualità, mentre l’ampio ventaglio di iniziative gratuite amplia ulteriormente le porte della città verso tutti i cittadini.