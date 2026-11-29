Roma e Monza si affrontano all'Olimpico per la 13esima giornata di Serie A. Gasperini punta sul 3-4-2-1, Juric risponde con il 3-5-2.

Domenica 29 novembre alle 18:00 la Roma ospita il Monza all’Olimpico nella tredicesima giornata di Serie A. I giallorossi arrivano da un pareggio in Champions League sul campo del Psg di Luis Enrique e dal successo sull’Inter, che li ha portati al secondo posto, a due punti dalla Lazio capolista. I brianzoli, guidati dall’ex Juric, sono reduci dal 3-0 sulla Fiorentina, arrivato dopo quattro sconfitte consecutive.

Gasperini vuole la quinta vittoria di fila in campionato. Per riuscirci ha ritoccato diversi reparti rispetto alla trasferta di Parigi, dove Mancini è apparso in difficoltà.

Difesa e centrocampo: Ghilardi al posto di Mancini

In difesa il tecnico punta su Ghilardi, che dovrebbe prendere il posto di Mancini. Accanto a lui ci sono N’Dicka e Hermoso, con Svilar in porta. Il terzetto è quello di un 3-4-2-1 con esterni di centrocampo che si alzano.

In mediana torna dal primo minuto Cristante, affiancato da Koné. Sulle fasce giocano Lulli a destra e Wesley a sinistra. Il centrocampista classe ’95 ha tentato almeno un tiro in sei delle ultime dieci partite, un dato che rende il suo ruolo davanti alla difesa più offensivo di quanto appaia sulla carta.

Il Monza di Juric risponde con un 3-5-2. Tornqvist è in porta, la linea a tre è composta da Kouadio, Goglichidze e Lucchesi. Sugli esterni agiscono Birindelli e Mangas, in mezzo Colombo, Pessina e Akinsanmiro. Ziolkowski, ex della sfida, parte dietro nelle gerarchie della difesa.

Malen contro Varela, la sfida dei due attaccanti

In attacco Gasperini schiera Malen, con Dybala e Rodrigo Mora alle sue spalle. Soulé parte dalla panchina. Malen è a quota 12 gol nella classifica dei capocannonieri, mentre Varela ne ha segnati 11 in campionato e rappresenta il riferimento offensivo del Monza insieme a Robinson, che lo sostiene.

La partita si gioca quindi su due duelli: quello tra i due bomber, che si contendono la vetta dei cannonieri, e quello a centrocampo, dove Cristante e Koné dovranno reggere l’urto di Pessina e Colombo. Chi vince il controllo della mediana avrà più palloni per imbucare Malen e Dybala.

Dove vedere Roma-Monza in tv e streaming

La partita sarà trasmessa su Dazn e su Sky. Gli abbonati Dazn possono seguire il match tramite l’app su smart tv, oppure collegando al televisore una console PlayStation 4 o 5, una Xbox, un TIMVISION BOX, una Amazon Fire TV Stick o una Google Chromecast. La visione è possibile anche dall’app o dal sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

I clienti Sky seguono la partita sui canali Sky Sport Calcio e in streaming su SkyGo e Now.