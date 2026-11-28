Una guida del Comune di Milano per orientare i neo maggiorenni tra documenti, diritti e servizi della città.

Sono 12.862 i ragazzi e le ragazze che quest’anno compiono 18 anni a Milano, un numero in crescita del 3,3% rispetto alla rilevazione del 2022. Per aiutarli a orientarsi nel passaggio alla vita adulta, il Comune di Milano ha presentato Diventare maggiorenni a Milano, un vademecum istituzionale che traduce la burocrazia in indicazioni pratiche.

Il progetto è stato illustrato nel panel «#18ANNI – Istruzioni per l’uso», inserito nel primo Forum Demografia organizzato da Palazzo Marino. L’obiettivo è ridurre l’effetto dei linguaggi tecnici e delle informazioni frammentate, offrendo ai neo maggiorenni un riferimento unico per muoversi in autonomia.

Cosa contiene la guida

La guida parte dalle domande concrete dei giovani e copre i principali ambiti della vita adulta. Il primo riguarda i rapporti con l’amministrazione comunale, il rilascio dei documenti e l’attivazione dell’identità digitale. Il secondo include salute, studio, opportunità di lavoro, mobilità e autonomia abitativa. Il terzo riguarda la cittadinanza attiva: il diritto di voto, la partecipazione alla vita del quartiere e le responsabilità legate alla firma di un contratto.

Il metodo del legal e civic design

Il vademecum segue il lavoro già svolto per la guida sulla registrazione degli atti di nascita, realizzata dall’Assessorato ai Servizi civici e generali con Design Rights, realtà specializzata in legal e civic design. Prima della pubblicazione è prevista un’analisi delle esigenze informative dei diciottenni, poi la progettazione dei formati e una verifica tecnica e giuridica dei contenuti.

Gaia Romani, assessora ai Servizi civici e generali, ha spiegato lo scopo dell’iniziativa con queste parole: “Con questo progetto vogliamo contribuire a rendere ragazze e ragazzi più consapevoli dei diritti, dei doveri e delle opportunità che si aprono con il compimento dei diciotto anni.” Secondo l’assessora, rendere accessibili queste informazioni riduce le disuguaglianze tra chi può contare su una rete familiare capace di orientarlo e chi rischia di affrontare il passaggio senza strumenti adeguati.