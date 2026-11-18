Dal 21 novembre al 6 gennaio, Monza si illumina con più di dieci chilometri di luci a led, cinque alberi di Natale e un villaggio con mercatini e giostre.

Le luminarie di Monza sono già installate da alcune settimane, ma la cerimonia ufficiale di accensione è fissata per sabato 21 novembre alle 17.15 in piazza Roma. La rassegna si chiama Insieme a Natale 2026 ed è promossa dal Comune insieme a Confcommercio Monza e a una rete di sponsor e associazioni. Il programma accompagnerà la città fino all’Epifania.

Luci, alberi e concerto di apertura

All’inaugurazione partecipa il Sol Quair Gospel Choir, che alle 17.15 si esibisce in piazza Roma prima dell’accensione delle luci. Alle 17.30 segue il concerto gospel, aperto al pubblico. Il gruppo ha alle spalle tre decenni di attività e oltre 700 concerti in Italia e all’estero, con un repertorio che va dalla tradizione spiritual al gospel contemporaneo. Il sindaco Paolo Pilotto ha sottolineato che il Natale è un’occasione per stare insieme, e che quest’anno l’attenzione è rivolta in particolare ai bambini e alle famiglie.

Le luci a led illuminano oltre 40 vie e piazze per più di dieci chilometri, con oltre 600 addobbi luminosi. Le accensioni vanno dalle 17 alle 24. Cinque alberi di Natale sono installati in piazza Duomo, largo Mazzini, piazza San Pietro Martire, piazza Roma e nel chiostro dei Musei Civici, dove un’illuminazione artistica valorizza l’Arengario. In piazza Trento e Trieste trova posto il presepe della tradizione.

Villaggio di Natale, mercatini e giostre

Il Villaggio di Natale resta aperto dal 21 novembre al 6 gennaio tra piazza Carducci, largo IV Novembre e piazza San Paolo. Tra i banchi si trovano prodotti enogastronomici regionali e artigianali, vin brulé, spezie, cioccolato, miele, bigiotteria, saponi e oggettistica giapponese. Sono presenti anche la pista di pattinaggio su ghiaccio in largo IV Novembre, aperta da lunedì a domenica, e una giostra a cavalli in piazza San Paolo. L’Albero Magico, alto dieci metri, occupa largo IV Novembre dal 22 novembre e ha sfere rotanti in cui possono entrare bambini e adulti. Largo Mazzini ospita una giostra con le slitte di Babbo Natale.

La Casa di Babbo Natale si trova in piazza Carducci e apre tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30, con orario 15-19.30 a Natale e Capodanno. Babbo Natale incontra i bambini nelle giornate del 5, 6, 12, 13, 19 e 20 dicembre. Il 7 e 8 dicembre i mercatini distribuiranno una cartolina postale dedicata alla rassegna, con annullo filatelico speciale curato da Poste Italiane.

Musica, cultura e solidarietà

Il programma include la rassegna corale InCanto del Natale, i concerti del festival Musica e Stravaganze e quelli di Musique Royal. In Arengario si esibiscono Sherrita Duran l’8 dicembre e Annalisa Minetti il 12 dicembre. Il festival arriverà a Villa Reale il 16 dicembre. I Musei Civici propongono aperture straordinarie, laboratori e visite guidate, tra cui la passeggiata d’arte del 1 gennaio. Le biblioteche organizzano attività per bambini.

Il 5 dicembre la Croce Rossa di Monza propone l’iniziativa “Regalo sospeso”, mentre Confcommercio organizza Arte in vetrina e Panettonando, con degustazioni di pasticceria natalizia nei negozi del centro. La Monza Christmas Run si corre il 13 dicembre al Parco, e il 6 gennaio la Befana dei motociclisti chiude il calendario in piazza Trento.