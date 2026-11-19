Quattro linee colorate sui marciapiedi della Barona guideranno i bambini della scuola Pestalozzi fino all'ingresso, a piedi e in sicurezza.

Alla Barona, nel Municipio 6 di Milano, prende forma un progetto legato al servizio Pedibus della scuola primaria Pestalozzi dell’ICS Capponi. L’obiettivo è favorire la mobilità sostenibile e rafforzare il rapporto tra scuola, famiglie e quartiere, rendendo il tragitto quotidiano un’occasione di incontro.

Quattro linee colorate sui marciapiedi

L’intervento prevede quattro itinerari, ognuno riconoscibile da un colore diverso. I percorsi partono da quattro punti di ritrovo e raggiungono l’ingresso dell’edificio scolastico, per una lunghezza complessiva di quasi due chilometri. Le tracce dipinte sul selciato funzionano da riferimento visivo: i piccoli alunni possono seguire la linea del proprio percorso senza difficoltà e i passanti riconoscono subito il servizio.

Il ruolo di WAU! e dei volontari

Il progetto è sostenuto dal Municipio 6 e realizzato dall’associazione WAU! Milano – We Are Urban ODV, con il contributo dei suoi volontari. I tracciati verranno eseguiti nei prossimi giorni, compatibilmente con il meteo. Nel quartiere le famiglie partecipano già da tempo a iniziative di mobilità attiva, tra cui MassaMarmocchi e gli appuntamenti annuali di Streets For Kids.

Il presidente del Municipio 6, Santo Minniti, afferma: «Le scuole sono il cuore dei nostri quartieri e il punto di partenza per ritrovare un autentico senso di comunità e cura per il bene comune». Aggiunge: «Colorare le strade per accogliere il cammino dei più piccoli significa restituire spazio pubblico alle famiglie e trasformare il tragitto scolastico in un momento condiviso da tutta la Barona».

Un percorso avviato dal 2020

Il Pedibus si inserisce in un lavoro che il Municipio 6 porta avanti da anni sulla mobilità scolastica. Dal 2020 ogni istituto comprensivo del territorio dispone di Mobility Manager Scolastici, formati con il sostegno di Genitori Antismog. È in corso il terzo sondaggio rivolto alle scuole per capire come le famiglie si spostano e individuare nuove misure.

Insieme alla Pestalozzi, il Municipio e Genitori Antismog hanno inoltre sviluppato un progetto per l’autonomia negli spostamenti dei bambini di quinta primaria, con momenti di supporto anche per i genitori. La rete prevede infine il coinvolgimento dei negozi della zona, che potranno diventare «negozi amici», punti di riferimento a cui i bambini possono rivolgersi in caso di bisogno.

Fabrizio Delfini, assessore alla Mobilità del Municipio 6, sottolinea che l’intervento fa parte di una linea coerente seguita negli anni, con l’obiettivo di rendere i tragitti casa-scuola più sicuri, autonomi e sostenibili.

L’inaugurazione davanti alla scuola

Andrea Amato, presidente di WAU! Milano, ricorda che l’associazione opera da vent’anni nello spazio pubblico. Le quattro linee, afferma, collegano il quartiere alla sua scuola e invitano i residenti a sentirsi parte di una comunità che si prende cura dei propri bambini.

L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 21 novembre alle 12.30 davanti alla scuola primaria Pestalozzi, in via Pestalozzi 13.