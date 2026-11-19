Il Teatro Corvetto di Milano lancia una rassegna con spettacoli in lingue diverse dall'italiano, pensata per le comunità cinese, sudamericana e araba del quartiere.

Nel quartiere Corvetto, una delle zone più multietniche di Milano, il teatro diventa uno strumento di incontro. Dopo la riapertura del Teatro Corvetto, gestito da Teatri Possibili con la direzione artistica del regista e attore Corrado D’Elia, la struttura ha deciso di inserire in cartellone spettacoli in lingue diverse dall’italiano. Il quartiere è noto anche per un fatto di cronaca: nel 2024 morì Ramy Elgami, giovane di origine egiziana, dopo un inseguimento con le forze dell’ordine, mentre era in sella a uno scooter guidato da un amico.

La rassegna si chiama Ponti di Corvetto e ha un obiettivo preciso: favorire l’incontro e il dialogo con tre comunità culturali presenti nel territorio, quella cinese, quella sudamericana e quella araba.

Un terzo dei residenti non parla italiano

Secondo Corrado D’Elia, circa un terzo degli abitanti della zona non parla italiano. Il direttore artistico ricorda che Milano può fare da modello nazionale per alcune iniziative e richiama l’esperienza di Parigi, dove alcuni teatri situati fuori dal centro propongono spettacoli in altre lingue e laboratori pensati per favorire l’inclusione.

Il teatro, spiega D’Elia, vuole diventare un luogo da frequentare con continuità. Accanto alla stagione di prosa e a quella di concertistica esiste già una programmazione per ragazzi, e ora si aggiungono gli spettacoli in lingua. Il prezzo è popolare, intorno ai 12 euro, per rendere l’ingresso accessibile a chi abita nel quartiere.

Per capire quali fossero i gusti dei residenti, D’Elia e i volontari di Teatri Possibili hanno girato le strade del Corvetto e hanno parlato con le persone nei luoghi che frequentano di più: i ristoranti per la comunità sudamericana, i parrucchieri per quella araba e i grandi magazzini per quella cinese. Da quei colloqui è nata la scelta di portare il pubblico in sala.

Il primo appuntamento il 26 novembre

La rassegna partirà giovedì 26 novembre con Fake open mic di Humordcolor, uno spettacolo di stand up comedy in cui spagnolo e italiano si mescolano fino a creare un linguaggio ibrido, definito “itagnolo”. Sul palco si alterneranno cinque artisti.

Con il nuovo anno sono previsti altri due appuntamenti. Il primo è Arle-chino, traduttore-traditore di due padroni, ispirato all’Arlecchino di Giorgio Strehler e portato in scena in lingua cinese. Il secondo è Barrani, in lingua araba. Le date successive non sono ancora state rese note.

Sovratitoli per allargare il pubblico

Il passo successivo riguarda il pubblico italiano. D’Elia immagina di inserire i sovratitoli con la traduzione, così da coinvolgere anche chi non conosce la lingua dello spettacolo. Si tratta però di un intervento strutturale, che richiede l’installazione di un impianto costoso in sala. Il teatro sta valutando la soluzione e conta di realizzarla in futuro, senza indicare tempi precisi.