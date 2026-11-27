Tre spettacoli per la sera di Capodanno, con brindisi di mezzanotte su prenotazione e prezzi diversi per settore

Per la sera del 31 dicembre il teatro propone tre spettacoli in programma nelle sale Grande, APA Blu e A2A. Le repliche speciali del 31 dicembre sono fuori abbonamento. Alle recite delle 21.30 e delle 21.45 segue un brindisi di mezzanotte con piccoli assaggi.

Gli spettacoli in programma

Terzo Tempo va in scena nella Sala Grande alle 19.00 e alle 21.30. Dura 1 ora e 30 minuti.

Confesso che ho vissuto è nella Sala APA Blu alle 19.15 e alle 21.45. La durata è di 1 ora e 20 minuti.

Age Pride è nella Sala A2A alle 21.45, con una durata di 1 ora e 15 minuti.

Prezzi per settore

Terzo Tempo

Alle 19.00 il biglietto intero costa 52 euro nel Settore A (file A–E e H), 40 euro nel Settore B (file F–R) e 32 euro nel Settore C (file S–ZZ). Per gli under 30 il prezzo è 30 euro nel Settore B e 26 euro nel Settore C.

Alle 21.30, con brindisi, il biglietto intero costa 70 euro nel Settore A, 55 euro nel Settore B e 45 euro nel Settore C. Gli under 30 pagano 45 euro nel Settore B e 40 euro nel Settore C. Il brindisi si aggiunge a parte per 28 euro.

Confesso che ho vissuto

Alle 19.15 il biglietto intero costa 38 euro nel Settore A, 32 euro nel Settore B e 27 euro in Galleria. Gli under 30 pagano 23 euro nel Settore B e 21 euro in Galleria. Gli over 65 pagano 23 euro nel Settore B e 21 euro in Galleria.

Alle 21.45, con brindisi, il biglietto intero costa 55 euro nel Settore A, 43 euro nel Settore B e 35 euro in Galleria. Gli under 30 pagano 32 euro nel Settore B. Il brindisi si aggiunge a parte per 28 euro.

Age Pride

Alle 21.45, con brindisi, il posto unico costa 57 euro intero e 40 euro per gli under 30. Anche qui il brindisi costa 28 euro in più.

Brindisi di mezzanotte e servizio bar

Il brindisi con assaggi è riservato al pubblico degli spettacoli delle 21.30 e delle 21.45. Costa 28 euro a persona e la disponibilità è limitata. Si può aggiungere durante l’acquisto online o in biglietteria.

Nel foyer è attivo il servizio bar, con consumazioni alla carta.

Tutti i prezzi non includono i diritti di prevendita.