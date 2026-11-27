Nel pomeriggio di giovedì 26 novembre nuovo servizio straordinario ad Alto Impatto tra la Stazione Centrale e le vie vicine, con 263 persone controllate.

Nel pomeriggio di giovedì 26 novembre la stazione centrale di Milano e le strade intorno sono state di nuovo al centro di un servizio straordinario di controllo. Il dispositivo, chiamato “Alto Impatto”, ha portato all’identificazione di 263 persone, alla posizione di due indagati e al sequestro di sostanze stupefacenti.

Chi ha partecipato e dove si è svolto il controllo

L’operazione è stata coordinata dalla Prefettura di Milano. Hanno preso parte Polizia di Stato, Carabinieri, compresi i nuclei Nas e Nil, Guardia di Finanza, Polfer e Polizia Locale.

Oltre allo scalo ferroviario, i controlli hanno interessato piazza Duca d’Aosta, piazza 4 Novembre, via Vittor Pisani, via Vitruvio e via Sammartini, aree considerate delicate sul fronte della sicurezza.

Bilancio dei controlli

Sono state controllate 263 persone. Otto cittadini stranieri sono stati accompagnati in Questura per le procedure di identificazione. Due persone sono indagate a vario titolo per ipotesi di reato legate alla normativa sull’immigrazione, ricettazione, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Durante il servizio sono stati controllati 23 veicoli e otto esercizi commerciali. Ci sono stati sequestri di sostanze stupefacenti e verifiche amministrative, con sanzioni a carico di attività commerciali e automobilisti.

Il piano di controlli straordinari

L’intervento rientra nel piano di controlli straordinari che mira a mantenere alta l’attenzione sulla Centrale, uno dei principali snodi di accesso alla città, frequentato da viaggiatori, residenti e lavoratori.

Il prefetto Claudio Sgaraglia ha commentato: “Assicurare una presenza costante e visibile delle Forze di Polizia significa non soltanto contrastare le condotte illecite, ma anche accrescere la fiducia dei cittadini nella capacità delle istituzioni di garantire la piena e sicura fruibilità degli spazi urbani”.