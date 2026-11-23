Droga, una pistola con 35 cartucce e tre biciclette di provenienza non giustificata: il blitz della Polizia di Stato a Legnano parte da una segnalazione su YouPol.

Gli agenti del Commissariato di Legnano hanno arrestato due fratelli di 58 e 53 anni, entrambi cittadini italiani, all’interno di un appartamento della città. Nell’abitazione i poliziotti hanno trovato 700 grammi di sostanze stupefacenti, una pistola a tamburo con 35 cartucce e tre biciclette di cui i due uomini non sono riusciti a spiegare la provenienza.

La segnalazione su YouPol e la perquisizione

L’operazione della Polizia di Stato è partita da una segnalazione arrivata attraverso l’app YouPol, che indicava una presunta attività di spaccio all’interno di un’abitazione di Legnano. Dopo la segnalazione la Squadra Investigativa del Commissariato legnanese ha perquisito l’immobile, dove erano presenti i due fratelli. YouPol è l’applicazione gratuita con cui i cittadini possono segnalare alla Polizia di Stato episodi di illegalità, anche in forma anonima, allegando fotografie, video e messaggi. Le segnalazioni che riguardano un pericolo immediato non sostituiscono la chiamata al 112.

Droga, bilancini e appunti sulla contabilità dello spaccio

Nell’appartamento sono stati sequestrati circa 634 grammi di marijuana e 70 grammi di hashish, per un totale di 700 grammi. Gli agenti hanno trovato anche tre bilancini elettronici di precisione e materiale per confezionare le dosi. Secondo gli investigatori, alcuni fogli scritti a mano servivano a tenere la contabilità dello spaccio: riportavano nomi e soprannomi di presunti acquirenti, le quantità di sostanza ceduta, gli importi in denaro e i conteggi complessivi.

La pistola nell’armadio e le biciclette

Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato una pistola a tamburo marca Röhm, calibro 22, nascosta tra gli indumenti in un armadio, insieme a una confezione con 35 cartucce dello stesso calibro. Dagli accertamenti è emerso che nessuno dei due uomini era titolare di autorizzazioni per detenere l’arma.

I poliziotti hanno sequestrato anche tre biciclette: due biciclette elettriche a pedalata assistita e una mountain bike. I due fratelli non sono stati in grado di giustificarne la legittima provenienza e sono stati denunciati per ricettazione. Sono in corso accertamenti per individuare i legittimi proprietari.

Arresto e custodia in carcere

Al termine delle operazioni è stato informato il pubblico ministero di turno della Procura di Busto Arsizio. I due fratelli sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi comuni da sparo, quindi accompagnati nella Casa circondariale di Busto Arsizio, a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’udienza di convalida. Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari, e gli indagati devono ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.

Chi ha informazioni su situazioni di spaccio in città può segnalarle tramite YouPol, come è avvenuto in questo caso. La segnalazione dell’appartamento di Legnano è stata il punto di partenza dell’intera operazione.