Un conto da ristorante mostrato in un video e un'intervista che tocca soldi, donne e sanità pubblica: Paolo Rotelli torna a far parlare di sé.

Uno scontrino da 23.404 euro, mostrato in un video circolato su Instagram, e un’intervista lunga e piena di dichiarazioni sul denaro, sulle relazioni e sulla sanità pubblica. Protagonista è Paolo Rotelli, 36 anni, nato a Brescia e appartenente alla famiglia che controlla il Gruppo San Donato, uno dei maggiori gruppi ospedalieri privati italiani. Fino a maggio 2026 era un manager del gruppo, poi ha lasciato gli incarichi per dedicarsi alla musica.

Lo scontrino esibito sui social

Nel video il conto non viene nascosto, ma mostrato. Rotelli commenta davanti allo smartphone: «Come dicevo, a sera spendo sempre 100k. Al ristorante siamo tra i 7 e i 30. A noi piace bere bene». Il totale dello scontrino è di 23.404 euro. Il punto, rispetto alle polemiche che di solito accompagnano un conto da ristorante diventato virale come il coperto o la mancia automatica, è che la cifra non viene contestata: viene rivendicata. Rotelli vive oggi in Francia, porta felpe oversize e catene d’oro e canta testi che uniscono visioni libertarie e critiche al fisco.

Donne, regali e spese nell’intervista

Il tono con cui parla di denaro era già emerso a metà novembre, quando è stato ospite del Pulp Podcast condotto da Fedez e Mr. Marra. Nell’intervista racconta di vivere a Montecarlo, nel Principato di Monaco, con una decina di ragazze. Dice di avere una compagna da 12 anni, che lo lascia frequentare altre donne, e si definisce poliamoroso più che poligamo. Sui regali sostiene di aver speso, in un anno, quasi tre milioni di euro. Anche nei locali, a suo dire, spende tra i 30 e i 100mila euro a serata, e lo distingue dal fare flamber, cioè bruciare i soldi, perché li investe in un’azienda che paga le tasse.

Sanità, tasse e la Dubai in Sicilia

Nella stessa intervista Rotelli fa una previsione sul Servizio sanitario nazionale. Secondo lui, «Tra 10 o 20 anni il Servizio sanitario nazionale universalistico non esisterà più», qualunque sia il governo. Si dichiara contrario alla patrimoniale e alla tassa di successione, e ringrazia Silvio Berlusconi per averle abolite. Per far crescere il Paese propone di attirare più ricchi con una zona franca senza tasse, da realizzare in Sicilia, in modo da creare una Dubai in Italia.

Le cifre citate, dal video e dall’intervista, sono dichiarazioni dello stesso Rotelli. Nel materiale disponibile non risultano verifiche indipendenti sui dati di spesa né sulle sue previsioni.