Con una telefonata e la scusa di una rapina inventata, due truffatori hanno convinto un'ex campionessa di nuoto di 79 anni a consegnare il suo bottino di ricordi e gioielli.

A Milano, nel centro della città, una donna di 79 anni, ex campionessa di nuoto, è stata vittima di una truffa messa in atto da due persone che si sono presentate come appartenenti alla Guardia di Finanza. Oltre al danno economico, ancora da quantificare, la signora ha perso oggetti che per lei hanno un valore personale enorme, tra cui i ricordi della sua carriera sportiva.

Una telefonata che inventa una rapina

Il raggiro è iniziato con una chiamata telefonica. Dall’altra parte della linea, un uomo che si è detto finanziere ha raccontato una storia costruita ad arte: lei e il marito, suo coetaneo, sarebbero stati coinvolti in una rapina appena compiuta da una banda di romeni. Durante la fuga, secondo il racconto, i malviventi avrebbero perso alcuni documenti d’identità riconducibili alla coppia.

Lo scopo era spaventare i due anziani e spingerli a collaborare. Il finto finanziere ha spiegato che, per dimostrare la propria estraneità al colpo, occorreva controllare i beni di valore presenti in casa, soprattutto i gioielli, così da accertare che non provenissero dal bottino. La telefonata è proseguita per ore, mantenendo la donna in uno stato di forte agitazione.

Il complice alla porta e il bottino consegnato

Mentre la pressione al telefono continuava, i truffatori sono riusciti a far uscire di casa il marito con un pretesto. Poco dopo, un secondo uomo si è presentato alla porta dell’abitazione, anche lui dichiarandosi falso appartenente alla Guardia di Finanza. Il suo compito era ritirare i preziosi che la signora aveva preparato per le presunte verifiche.

Convinta di dover provare la propria innocenza, la 79enne ha consegnato tutto ciò che aveva a disposizione. Nel bottino sono finite quindici medaglie d’oro, conquistate durante la sua carriera nel nuoto, tre collane e due Rolex da donna.

La donna si è accorta dell’inganno solo quando il complice se n’era andato e i gioielli non erano più in casa. A quel punto ha chiesto aiuto alla polizia. Gli agenti delle Nibbio, intervenuti in serata, hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini per individuare i responsabili.