Dopo dieci giorni di ricerche, il sedicenne di Legnano è stato ritrovato sano e salvo a Cerro Maggiore dalla Polizia di Stato.

Si chiude con un lieto fine la scomparsa di un ragazzo di 16 anni residente a Legnano. Il minorenne si era allontanato da casa l’8 novembre, e la famiglia aveva presentato denuncia al commissariato legnanese per segnalare la sua assenza.

Il sistema di localizzazione porta al ritrovamento

Nel primo pomeriggio di mercoledì 18 novembre, gli agenti della Polizia di Stato di Legnano hanno avviato un servizio mirato per rintracciare il giovane. Il positioning system, cioè il sistema di localizzazione degli spostamenti tramite rilevamento satellitare GPS, aveva indicato la presenza del ragazzo nel territorio di Cerro Maggiore, e le ricerche si sono concentrate su quella zona.

Poco prima delle 20.00, il personale del commissariato di via Gilardelli, che era libero dal servizio, ha individuato il sedicenne. Le volanti sono intervenute subito dopo. Il ragazzo si trovava in buono stato di salute e è stato riaffidato alla madre, che ha ringraziato gli agenti visibilmente commossa.

Dieci giorni di apprensione per la famiglia

La scomparsa è durata dieci giorni, un periodo di forte preoccupazione per i familiari, che si sono rivolti agli uffici di polizia per avviare le ricerche. Con il ritrovamento, il caso del minorenne si conclude senza conseguenze per la sua salute.