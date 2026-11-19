Venerdì 20 novembre sciopero generale con possibili disagi su treni e uffici pubblici, mentre le metropolitane di Milano restano operative.

Venerdì 20 novembre è previsto uno sciopero generale nazionale proclamato dalla CGIL contro la manovra economica del governo. L’astensione coinvolgerà per l’intera giornata settori pubblici e privati, con effetti su trasporti, scuole, ospedali e uffici pubblici.

Treni e Trenord: fasce di garanzia

Lo sciopero ferroviario, indetto dalle sigle CUB Trasporti, CAT e SGB, durerà dalle 21 di venerdì 20 novembre alle 20 di sabato 21 novembre. Interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord, con possibili ritardi e cancellazioni su linee regionali, suburbane e aeroportuali. I convogli Trenord con partenza entro le 21 e arrivo entro le 22 di venerdì dovrebbero circolare regolarmente. Sabato, invece, viaggeranno soltanto i treni inseriti nell’elenco dei servizi minimi garantiti, attivi tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Gli elenchi completi sono consultabili sul sito di Trenord e sulle piattaforme delle altre compagnie.

Per il collegamento con l’aeroporto di Malpensa, in caso di soppressioni Trenord attiverà bus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa, al posto della linea RE54, e tra Stabio e Malpensa, al posto della linea S50. Restano operativi anche due collegamenti Eurocity con Vienna e Monaco, l’EC83 e l’EC82.

Atm regolare a Milano

Atm non aderisce allo sciopero. Metropolitane, compresa la M1 che collega Sesto San Giovanni a Milano, tram e autobus circoleranno dunque senza interruzioni legate alla mobilitazione. Possibili disagi, invece, sulle linee di altri operatori come Autoguidovie, Air Pullman, Movibus, Star Mobility e Stie, con eventuali riduzioni al di fuori delle fasce di garanzia.

Scuole, sanità e uffici pubblici

Nelle scuole potrebbero verificarsi sospensioni delle lezioni, ingressi posticipati o uscite anticipate, in base all’adesione del personale docente e amministrativo. Nelle strutture sanitarie e nei servizi pubblici sono previsti rallentamenti, ma saranno garantite le prestazioni essenziali. A Milano è inoltre prevista una manifestazione sindacale con concentramento alle 9 in piazza Cadorna.