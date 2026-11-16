Sessanta vetture storiche hanno attraversato Milano, tra sedi istituzionali e depositi, fino all'arrivo all'Autodromo Nazionale Monza.

Sessanta auto d’epoca hanno percorso le strade di Milano nell’ambito di Ruote nella Storia 2026, il Grand Tour di ACI Storico. Il percorso ha toccato i luoghi che conservano la memoria dei trasporti e dei servizi della città, con partenza dalla sede di Automobile Club Milano e arrivo all’Autodromo Nazionale Monza.

Il percorso tra sedi istituzionali e depositi

La partenza è avvenuta davanti alla sede di Automobile Club Milano, dall’ingresso di via Marina, dove il pubblico ha potuto vedere le vetture iscritte e le auto storiche del Radio Taxi 02.8585. Gli equipaggi si sono poi fermati per un controllo a timbro presso l’Autocentro della Polizia di Stato, sono passati davanti al deposito ATM di viale Molise e hanno effettuato un secondo controllo nella Caserma Montebello dei Carabinieri. Il tragitto è proseguito davanti al Comitato di Milano della Croce Rossa Italiana, fino al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il tema dell’edizione 2026 ha valorizzato il ruolo dei mezzi di servizio nella vita quotidiana cittadina, dal trasporto pubblico al soccorso, fino alla sicurezza e alla mobilità urbana.

Le vetture protagoniste dell’itinerario

Tra i modelli iscritti spiccano la Ferrari 365 GTB/4 Daytona del 1971, la Fiat 508C 1100 Trasformabile del 1947 e la Fiat 600 Multipla taxi del 1969. Completano la selezione l’Alfa Romeo Giulietta Spider del 1960, la Triumph TR2 Long Door Le Mans del 1954, l’Alfa Romeo 6C 2500 S Freccia d’Oro del 1950, la Morgan 4/4 Two Seater del 1974, la Porsche 356 Pre A 1500 Super del 1953, due Mercedes 190 SL del 1959 e del 1961 e la Porsche Carrera RS del 1973.

Le parole di Pietro Meda

Pietro Meda, presidente di Automobile Club Milano, ha letto l’appuntamento come un’occasione per ripercorrere la storia cittadina attraverso quella dei trasporti. Secondo le sue parole, l’edizione ha celebrato il legame tra l’evoluzione della mobilità e Milano, città che è stata insieme capitale e laboratorio di uno sviluppo industriale, sociale e culturale. «Con questo evento abbiamo idealmente unito la memoria e il futuro», ha aggiunto, ringraziando istituzioni, enti e iscritti al Grand Tour.

Meda ha inoltre ribadito l’impegno di Automobile Club Milano nella promozione del motorismo storico, considerato un patrimonio da tutelare e condividere con appassionati e cittadini.

Il Grand Tour si è concluso all’Autodromo Nazionale Monza, punto d’incontro tra la storia delle competizioni e la cultura dei motori, collegando così la memoria dei trasporti milanesi a quella dell’automobilismo sportivo.