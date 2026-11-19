Tre giorni di mercatino natalizio solidale a Milano, con regali artigianali, spettacoli per bambini e il sostegno a La Casa di L'abilità.

Dal 20 al 22 novembre 2026 la Fondazione Riccardo Catella di Milano ospita la terza edizione dell’L’abilità Christmas Market, il mercatino natalizio organizzato da L’abilità ETS. L’iniziativa unisce acquisti solidali, laboratori creativi e appuntamenti pensati per adulti e bambini. Per il terzo anno consecutivo l’evento si tiene nella stessa sede, con l’obiettivo di raccogliere fondi per La Casa di L’abilità.

Regali artigianali e prodotti solidali in 17 stand

Sui due piani della Fondazione sono distribuiti 17 espositori che propongono gioielli artigianali, abbigliamento, accessori moda, borse, piante, tessuti per la casa, articoli di design e prodotti per la cura personale. Non mancano le specialità enogastronomiche, tra cui panettoni artigianali, riso, lenticchie e vini. Tra le realtà presenti ci sono Tacs, Maura Caminada, Cotì, Lamary Boutique e Le Nocciole di Greta.

Si segnalano anche le creazioni di L’ilà, il marchio di moda solidale di L’abilità. La nuova collezione invernale riprende i tessuti scozzesi, con motivi tartan e check vintage, e comprende pigiami, camicie da notte, magliette e accessori per la casa.

Il programma di spettacoli, laboratori e concerti

Venerdì 20 novembre alle 18.30 Denis Pizzeria di Montagna offre gratuitamente la sua pizza gourmet nell’appuntamento intitolato «Pizza e bollicine». Sabato 21 novembre alle 16 va in scena «Storie e magie», con il cantastorie Michele, il Fanta-lettore Alberto e le Maghe MorgAnna e Cicogna Gialla. Domenica 22 novembre alle 16 si tiene il laboratorio «Ghirlanda di Natale», in cui i bambini realizzano una decorazione profumata con bacche, foglie e nocciole. Alle 18 la Camerata Polifonica di Milano presenta un concerto di canti tradizionali natalizi.

Il servizio bar del fine settimana è affidato a La Bruma Bakery, che coinvolge un gruppo di giovani con fragilità impegnati in un percorso nella ristorazione. Durante le giornate verrà proiettato un video sulla quotidianità dei bambini accolti nella comunità.

La Casa di L’abilità e la raccolta fondi

L’intero ricavato del mercatino va a La Casa di L’abilità, una comunità socio-sanitaria residenziale che accoglie dieci bambini con disabilità gravissima ed esigenze sanitarie complesse. Laura Borghetto, fondatrice e direttrice generale di L’abilità ETS, spiega: «A La Casa di L’abilità ci prendiamo cura ogni giorno di bambini con bisogni molto complessi, cercando di garantire loro non soltanto assistenza, ma anche possibilità di vivere esperienze, relazioni e momenti di benessere». Secondo Borghetto, il Christmas Market è l’occasione migliore per sostenere la comunità.

Denis Pizzeria di Montagna sostiene L’abilità anche dopo il mercatino: lunedì 14 dicembre, nella pizzeria del quartiere Ravizza, si tiene una cena solidale con circa 60-80 coperti, il cui ricavato va interamente a L’abilità ETS.

Orari e modalità di accesso: venerdì 20 novembre dalle 12 alle 21, sabato 21 e domenica 22 novembre dalle 10 alle 20, in via Gaetano de Castillia 28 a Milano. L’ingresso è gratuito, mentre per spettacoli e laboratori è richiesta la prenotazione sul sito.