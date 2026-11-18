Dal 21 al 23 dicembre la Fiera Ice Arena di Fiera Milano Rho ospita per la prima volta i Campionati italiani di pattinaggio di figura, con artistico, danza e sincronizzato.

Il pattinaggio di figura italiano torna a Milano dopo i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Da lunedì 21 a mercoledì 23 dicembre 2026, la Fiera Ice Arena di Fiera Milano Rho-Pero ospiterà i Campionati italiani di pattinaggio di figura, la rassegna che assegna i titoli tricolori e riunisce i principali atleti azzurri.

Per la prima volta la manifestazione si svolge in questo impianto, inaugurato il 1° ottobre all’interno del quartiere espositivo. La struttura, moderna e polifunzionale, è stata realizzata con un investimento di 7 milioni di euro da parte di Fondazione Fiera Milano. Alla sua nascita hanno collaborato la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, Fondazione Fiera Milano, Regione Lombardia, Comune di Milano e Comune di Rho.

Tre giornate tra artistico, danza e sincronizzato

Le gare si alterneranno sul ghiaccio di Rho in tre giorni. Il pattinaggio sincronizzato avrà uno spazio particolare, sia nella formula tradizionale sia nella specialità Synchro9, che debutta nella rassegna tricolore. Il Comitato Olimpico Internazionale ha inserito questa disciplina nel programma dei Giochi Olimpici Invernali delle Alpi Francesi 2030.

Il programma provvisorio prevede, il lunedì 21 dicembre, le gare di danza corte e il sincronizzato a programma corto, con l’artistico femminile in serata. Martedì 22 dicembre si terranno i programmi liberi di danza e coppie di artistico, seguiti dalla cerimonia di premiazione. Mercoledì 23 dicembre chiudono la rassegna il Synchro9 in due tempi e i programmi liberi maschile e femminile dell’artistico. Gli orari definitivi saranno confermati al termine delle iscrizioni.

Biglietti, accrediti e campioni in carica

I biglietti sono già acquistabili sul circuito Ticketmaster. Sono previsti settori GOLD, SILVER, BRONZE e CURVA, oltre a un All Event Pass valido per tutte le giornate. I bambini under 12, nati dal 1° gennaio 2015, pagano una tariffa ridotta, mentre i tesserati FISG ottengono uno sconto del 20%. Per informazioni sullo sconto è possibile scrivere a marketing@.

Tra i protagonisti attesi figurano i campioni in carica dell’artistico, Daniel Grassl nel maschile e Lara Naki Gutmann nel femminile. I giornalisti e i fotografi che desiderano l’accredito possono scrivere a ufficiostampa@.

La Fiera Ice Arena nella legacy olimpica

Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, sottolinea che la scelta di ospitare i tricolori conferma il valore dell’investimento. Secondo Bozzetti l’eredità dei Giochi non deve restare un ricordo, ma trasformarsi in una legacy olimpica concreta e già operativa. La Fiera, aggiunge, non è più soltanto uno spazio per le esposizioni, ma un luogo aperto alla vita della città e del territorio.

I tricolori di dicembre dovrebbero portare a Rho famiglie, appassionati e giovani atleti, accompagnando il pubblico verso le festività natalizie.