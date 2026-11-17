Il fioretto è l'arma di scherma più adatta a chi comincia. Regole, equipaggiamento, criteri per valutare società e maestri a Milano, costi tipici e consigli di sicurezza per i primi mesi.

Il fioretto è una delle tre armi della scherma olimpica, insieme a spada e sciabola. Si tratta di un’arma di punta, leggera, con cui si segnano i punti toccando il tronco dell’avversario con la sola punta della lama. Per questo motivo è considerata la scelta più comune per cominciare: insegna precisione, controllo della distanza e disciplina tecnica.

Chi vive in una grande città trova molte opzioni, e i corsi a Milano sono numerosi quanto vari per livello, età e impostazione. Come in altre città, dove si cercano corsi a Roma o corsi a Torino, la difficoltà iniziale è orientarsi. Questa guida spiega le regole di base, l’equipaggiamento, come valutare una società e come allenarsi in sicurezza.

Le regole base del fioretto

Nel fioretto vale la convenzione, cioè la priorità di attacco. Chi inizia l’azione offensiva ha diritto al punto se la sua stoccata arriva a segno; il difensore deve prima parare e poi rispondere. Se i due tiratori colpiscono quasi insieme, l’arbitro assegna il punto in base a chi ha attaccato per primo o a chi ha parato correttamente.

Il bersaglio valido è il tronco, con esclusione di braccia, gambe e testa. I colpi su altre zone fermano l’azione ma non assegnano punti. L’incontro si svolge su una pedana lunga e stretta, e uscire dai limiti laterali o posteriori comporta penalità. Nelle gare tipiche si arriva a un numero di stoccate stabilito, spesso in una fase a gironi e poi in tabellone a eliminazione diretta.

Equipaggiamento essenziale per cominciare

Quasi tutte le società forniscono l’attrezzatura nei primi mesi, perciò non serve comprare subito. Quando arriva il momento, il nucleo dell’equipaggiamento comprende:

maschera con bavaglia protettiva;

con bavaglia protettiva; giacca e sottogiacca in tessuto resistente;

e in tessuto resistente; guanto per la mano armata;

per la mano armata; pantaloni alla zuava e calze lunghe;

alla zuava e calze lunghe; fioretto da allenamento e scarpe da sala con buona aderenza.

Per le gare servono capi omologati e, nelle competizioni elettriche, giacca conduttiva, filo di corpo e apparecchio di segnalazione. Conviene acquistare l’attrezzatura solo dopo il confronto con il maestro, che sa indicare taglia e qualità adatte, evitando kit completi poco utili a chi poi abbandona.

Come valutare società, maestro e certificazioni

A Milano le sale sono distribuite in tutti i quartieri, dai circoli storici ai centri sportivi più piccoli, e conviene scegliere una sede raggiungibile con i mezzi pubblici, perché la costanza dipende dalla comodità. Quasi tutte offrono una lezione di prova gratuita o a costo ridotto: va sfruttata in più sale prima di decidere.

Il maestro è il criterio principale. In Italia la federazione di riferimento è la Federazione Italiana Scherma, e la società dovrebbe risultare affiliata. Conviene chiedere la qualifica tecnica dell’istruttore, come il titolo di maestro o di istruttore, e come sono organizzati i gruppi per livello. Altri segnali positivi sono un rapporto equilibrato tra allievi e insegnanti, lezioni individuali inserite nel corso e attenzione ai fondamentali prima delle gare.

Sui costi le quote variano per frequenza, età e struttura. Di solito includono tesseramento, assicurazione e uso dell’attrezzatura di base, mentre lezioni private, gare e materiale personale si pagano a parte. È utile chiedere un preventivo scritto. Serve inoltre il certificato medico di idoneità sportiva, richiesto per l’attività agonistica e in genere anche per quella amatoriale in sala.

Se si hanno figli o si studia: scuola e sport

Per i ragazzi, molte società collaborano con gli istituti, e informazioni su progetti sportivi scolastici si possono chiedere all’ufficio scolastico provinciale di Milano o direttamente alla segreteria della scuola, per esempio un liceo cittadino con indirizzo sportivo. Resta consigliabile verificare gli orari, perché i gruppi giovanili si allenano spesso nel tardo pomeriggio.

Allenamento e sicurezza nei primi mesi

Si comincia di solito con due sedute settimanali di preparazione fisica e di tecnica: posizione di guardia, passo avanti e indietro, affondo, parate e risposte. La flessibilità di anche e caviglie e la forza delle gambe sono le basi del movimento. Il riscaldamento accurato riduce il rischio di strappi e distorsioni alla caviglia, gli infortuni più frequenti.

Per la sicurezza la maschera va indossata ogni volta che si incrocia la lama, e le lame vanno controllate: una punta rotta o una lama incrinata si sostituisce subito. Anche l’idratazione e l’ascolto del dolore contano. Prima di iscriversi per una stagione intera, conviene fare due o tre prove, annotare cosa si è imparato e confrontare quanto tempo il maestro dedica a ciascun principiante: è il dato più concreto per capire se quella sala fa per voi.