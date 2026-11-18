Segrate e Derhachi, città ucraina della regione di Kharkiv, uniscono le forze con un accordo su giovani, innovazione digitale e servizi sociali.

Il Comune di Segrate e la città ucraina di Derhachi, nella regione di Kharkiv, hanno firmato un memorandum d’intesa di cooperazione bilaterale. Il documento è stato sottoscritto dal sindaco Francesco Di Chio e dal primo cittadino ucraino Viacheslav Zadorenko, nell’ambito del progetto europeo TIPS4Ukraine, che mette in contatto le amministrazioni locali per scambiare competenze e buone pratiche.

Un accordo che guarda ai giovani e alla ricostruzione

Lo scambio riguarda la digitalizzazione dei servizi comunali, le politiche giovanili, le misure a sostegno delle fragilità sociali e il ruolo delle associazioni e del volontariato. Il obiettivo è verificare se alcuni modelli organizzativi adottati a Segrate possano essere applicati anche a Derhachi. Le due città puntano inoltre a presentare progetti comuni per ottenere finanziamenti europei e internazionali, oltre a organizzare scambi tra giovani, associazioni e professionisti.

Zadorenko ha descritto una situazione difficile: bombardamenti, ambulanze colpite, interruzioni dell’elettricità. Scuole, ospedali e attività si sono trasferiti sottoterra. «Vogliamo dare ai nostri figli la possibilità di costruire il proprio futuro in Europa», ha dichiarato. Di Chio ha definito la cooperazione fondata sui valori e utile a comprendere il funzionamento delle istituzioni europee.

Il programma di quattro giorni a Segrate

La delegazione ucraina visiterà la struttura per l’Alzheimer del Centro Verdi, gestita da Atelier della mente, la Casa di Comunità di via Amendola e la struttura Housing First di via Gramsci. In programma anche incontri con le scuole e con le associazioni D come donna, Misericordia e Arte e Mestieri Sociali.

Giovedì 19 novembre, alle 12.30, al Centroparco sarà piantato un salice bianco della rinascita. Alla cerimonia è invitata anche la comunità ucraina presente a Segrate.