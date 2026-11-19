Un corto ironico con La Pina, borse di studio e strumenti musicali adattati: così Bosch Italia e Fondazione Sequeri Esagramma parlano di inclusione.

Alla Milano Music Week 2026 Bosch Italia e la Fondazione Sequeri Esagramma ETS hanno presentato Fuori classe. Tutta un’altra musica, una campagna di responsabilità sociale pensata per il Natale 2026. Il cuore del progetto è uno short movie interpretato da La Pina, storica voce di Radio Deejay, che con ironia chiede di superare i pregiudizi verso le persone con disabilità. Il corto sarà pubblicato il 3 dicembre, Giornata Internazionale delle persone con disabilità, sui canali ufficiali e sulle principali piattaforme digitali di Bosch Italia.

Un’esaminatrice severa e il doppio senso di “fuori”

Nel cortometraggio La Pina veste i panni di un’esaminatrice severa, alle prese con audizioni musicali fuori dal comune. I giudizi sono categorici e paradossali. La parola “fuori” cambia significato nel corso del racconto: da verdetto che esclude diventa un riconoscimento che include, perché chi è “fuori classe” possiede un talento speciale. L’idea di fondo è che un giudizio affrettato possa chiudere la porta a possibilità che non conosciamo ancora. Attraverso l’ironia e il linguaggio universale della musica, la campagna chiede di ascoltare senza pregiudizi, così che ciascuno possa sviluppare ed esprimere le proprie capacità.

Borse di studio, tastiere adattate e didattica a distanza

Il sostegno di Bosch Italia a Fondazione Sequeri Esagramma si articola su tre fronti. Il primo sono le borse di studio per percorsi riabilitativi e formativi rivolti a persone con disabilità intellettiva e autismo. Il secondo è la donazione di tastiere adattate alle diverse esigenze dei musicisti. Il terzo è lo sviluppo di un applicativo web per l’apprendimento inclusivo a distanza, che raggiungerà oltre 300 allievi e allieve dei Centri a Metodo Esagramma in tutta Italia. Lo strumento aiuterà gli studenti a studiare il proprio strumento in modo sempre più autonomo, anche da casa.

Quarant’anni di orchestre inclusive

Da oltre quarant’anni la Fondazione Sequeri Esagramma lavora su percorsi di Musicoterapia Orchestrale® e di Educazione Orchestrale Inclusiva, rivolti a persone con e senza disabilità fisiche o intellettive. Il metodo originale della Fondazione fa della pratica musicale un momento concreto di incontro. Da questo lavoro sono nate due Orchestre Sinfoniche inclusive, in cui i musicisti suonano fianco a fianco e ciascuno trova il proprio spazio per contribuire a un risultato comune.

Licia Sbattella, Presidente della Fondazione Sequeri Esagramma ETS, sottolinea il valore formativo dell’orchestra: richiede a tutti, con o senza disabilità, sintonia e ascolto reciproco. Grazie al sostegno di Bosch, la Fondazione potrà ampliare l’uso della tecnologia per rendere lo studio più efficace e per far sì che gli allievi siano sempre più protagonisti del proprio apprendimento.

La responsabilità sociale del Gruppo Bosch

Il progetto rientra nel più ampio percorso di responsabilità sociale del Gruppo Bosch, legato alla visione del fondatore e all’assetto proprietario, che fa capo alla Robert Bosch Stiftung, fondazione di pubblica utilità. È coerente con il motto aziendale “Tecnologia per la vita”.

Renato Lastaria, General Manager del Gruppo Bosch in Italia, afferma che le aziende devono guardare oltre la propria attività e ascoltare i bisogni reali della società, agendo come partner attivi di iniziative a lungo termine che favoriscano l’inclusione. Giuditta Piedilato, Direttrice Comunicazione e Relazioni Istituzionali del Gruppo Bosch in Italia, osserva che tecnologia e musica condividono la capacità di generare nuove opportunità. “Non basta superare i pregiudizi: bisogna anche creare le condizioni affinché possibilità ancora inesplorate possano emergere”, ha dichiarato. Quando il giudizio lascia spazio alle differenze, l’intera società ne trae beneficio.

Il messaggio della campagna è semplice: non esiste un modello unico a cui tutti debbano adeguarsi. Esistono capacità e talenti da riconoscere, come accade in un’orchestra, dove bellezza e armonia nascono quando strumenti diversi vengono valorizzati e messi in relazione.