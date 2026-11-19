I giardini antistanti la Triennale di Milano porteranno il nome di Franca Sozzani. L'annuncio arriva in vista del decimo anniversario della scomparsa della celebre direttrice editoriale, con una cerimonia prevista per il 22 dicembre.

Il paesaggio urbano di Milano accoglierà un nuovo ricordo dedicato a una delle sue figure più influenti nel panorama culturale internazionale. La Giunta comunale ha approvato la proposta di intitolare a Franca Sozzani i giardini situati proprio di fronte all’ingresso della Triennale, nello spazio compreso tra viale Emilio Alemagna e viale Molière. Questa decisione istituzionale coincide con il decennale della morte della giornalista, avvenuta il 22 dicembre 2016, data scelta anche per la cerimonia ufficiale di inaugurazione.

Un riconoscimento al legame tra moda e società

Nata a Mantova nel 1950, Franca Sozzani ha guidato Vogue Italia dal 1988 fino alla fine dei suoi giorni, imprimendo alla testata una svolta che ne ha ampliato il ruolo ben oltre i confini dell’editoria di settore. Sotto la sua direzione, il magazine è diventato un laboratorio di confronto sulla cultura contemporanea, utilizzando la potenza visiva della fotografia e il linguaggio della moda per portare al centro del dibattito pubblico temi cruciali come la tutela dell’ambiente, il contrasto alla violenza sulle donne, l’inclusione e una nuova rappresentazione dei corpi.

L’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi ha sottolineato come la direttrice abbia saputo trasformare la moda in uno strumento per leggere la società e anticiparne i dibattiti. Il suo sguardo abbracciava l’intera comunità, cogliendone le istanze urgenti e affiancando al lavoro giornalistico un impegno civile concreto. Sacchi ha evidenziato inoltre il costante sostegno verso i giovani talenti, considerati da Sozzani parte fondamentale del futuro creativo. Dedicarle questo spazio verde significa riconoscere quanto la sua storia personale e professionale sia intrecciata a quella di Milano e dell’Italia.

Oltre l’editoria: l’impegno filantropico

Parallelamente alla carriera editoriale, Sozzani ha portato avanti un intenso percorso di volontariato e responsabilità sociale. Ha ricoperto il ruolo di Ambasciatrice contro la fame nel mondo per il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, contribuendo sensibilmente alle campagne internazionali di solidarietà. Inoltre, è stata presidente della Fondazione IEO, istituzione in prima linea a sostegno della ricerca oncologica, dimostrando una sensibilità verso la salute pubblica e il progresso scientifico.

La visione della famiglia e il futuro dello spazio

Profonda gratitudine è stata espressa dai familiari Carla Sozzani, Francesco Carrozzini e Sara Sozzani Maino. Per loro, questo giardino non rappresenta soltanto un tributo alla memoria, ma un luogo vivo pensato per tutti i cittadini e in particolare per le nuove generazioni. La famiglia ha descritto lo spazio come un angolo di bellezza e riflessione dove i talenti emergenti possano trovare ispirazione, osare ed esprimersi liberamente.

I familiari hanno ricordato come Milano fosse per Franca una casa e una fonte continua di stimoli, la città in cui credeva fermamente che cultura, arte e moda potessero dialogare creando un linguaggio universale. L’appuntamento per l’intitolazione ufficiale è fissato per martedì 22 dicembre, nel giorno esatto del decimo anniversario della sua morte. Un’eredità che, attraverso la Fondazione Sozzani nata nel 2016, continua a guardare al futuro, entrando ora nella toponomastica meneghina come simbolo di innovazione e impegno civile.