Quattro fotografi, un percorso tra spazio esterno e dimensione interiore: la mostra Verso il cielo da Made4Art a Milano.

Da 10-11-2026 a 26-11-2026 lo spazio Made4Art di via Ciovasso 17 a Milano ospita Verso il cielo, una mostra fotografica che riunisce quattro autori scelti dalla curatrice Gigliola Foschi in collaborazione con la galleria.

L’esposizione presenta i lavori di Tommaso Cervone, Francesca Gemmo, Giangiorgio Lombardo ed Enry Mottola. Le fotografie si confrontano con il rapporto tra contesto esteriore e dimensione interiore, mantenendo una tensione costante verso l’alto sia sul piano estetico sia su quello concettuale. L’allestimento lavora su richiami e contrasti armonici tra le opere.

Il percorso espositivo

Il progetto nasce da una selezione ristretta di autori, condotta dalla curatrice per costruire un dialogo coerente tra immagini diverse. Ogni fotografia contribuisce a definire lo stesso tema, senza ripetere le stesse soluzioni formali.

Orari e ingresso

La mostra è visitabile dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00 e il sabato dalle 15.00 alle 18.00. Restano esclusi il domenica e il lunedì. L’ingresso è gratuito.

Il progetto è organizzato da Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo di MADE4ART, insieme alla curatrice Gigliola Foschi.