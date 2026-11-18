Viveva al Portello con documenti falsi, ma era ricercato dall'Interpol per un'aggressione con coltello avvenuta in Egitto nel 2016.

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino egiziano di 46 anni, destinatario di un mandato di arresto internazionale. L’uomo era stato condannato in patria a 25 anni di reclusione per tentato omicidio e si era stabilito nella zona del Portello usando più identità false.

Dalla segnalazione Interpol al blitz al Portello

La localizzazione è stata resa possibile dalla collaborazione tra il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, all’interno della Direzione centrale della Polizia criminale, e la sezione Omicidi della Squadra mobile della questura di Milano. Incrociando dati anagrafici, documenti di viaggio e immagini segnaletiche presenti nelle banche dati interforze, gli investigatori hanno ricostruito gli alias usati dall’uomo in Italia, fino a individuare la sua abitazione al Portello, dove è stato eseguito il blitz. Il confronto delle impronte digitali, effettuato negli uffici di via Fatebenefratelli, ha confermato che si trattava della persona ricercata.

Il tentato omicidio del 2016 in Egitto

I fatti contestati risalgono al novembre 2016 e sono avvenuti nel distretto di Shebin El-Kom, nel Governatorato di Menofia. Secondo il mandato internazionale emesso dall’Autorità giudiziaria egiziana, durante una lite l’uomo, insieme a un complice, avrebbe bloccato la vittima e l’avrebbe colpita al collo con un coltello a scatto.

Il trasferimento a San Vittore

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato portato nel carcere di San Vittore. Ora la sua posizione è esaminata dalla Corte d’Appello di Milano, che dovrà valutare la procedura di estradizione verso l’Egitto.