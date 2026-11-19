Spostarsi dal centro di Milano alla periferia può dimezzare il costo di acquisto di una casa e ridurre di circa un terzo il canone d'affitto.

Trasferirsi in periferia a Milano significa spendere molto meno, sia per comprare sia per affittare. Un’analisi di Insights, basata sulle fasce dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, ha messo a confronto i prezzi tra le zone centrali e quelle esterne delle principali città italiane.

Acquisto: il divario supera il 50%

Nel capoluogo lombardo il divario tra centro e periferia nelle compravendite è tra i più netti del Paese, dietro solo a Torino (-56%) e alla pari con Roma. Nella cerchia centrale il prezzo medio è di 9.841 euro al metro quadro, mentre in periferia scende a 4.671 euro al metro quadro. Il risparmio è di circa il 53%, cioè più di 5mila euro in meno per ogni metro quadro.

Affitti: il canone scende del 31%

Chi cerca una casa in locazione trova differenze meno ampie. A Roma il calo è del 41%, con 28,4 euro al metro quadro in centro contro 16,7 in periferia, mentre a Torino è del 38%. A Milano il canone centrale è di 28,4 euro al metro quadro, uguale a quello della capitale, e in periferia si ferma a 19,7 euro, con un risparmio medio del 31%. Lo stesso valore si registra a Napoli e Palermo.

Le differenze nelle altre città italiane

Negli acquisti, dopo Torino, Milano e Roma, i divari più forti riguardano Verona e Genova, tra il 48% e il 49%. Il risparmio scende al 36% a Napoli, al 34% a Palermo e al 31% a Firenze. A Bari la differenza è minima: 2.440 euro al metro quadro in centro contro 2.430 in periferia. Sugli affitti, invece, Verona e Bologna mostrano i divari più contenuti, con un risparmio del 15% nelle aree esterne.