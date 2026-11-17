Ogni volta che lavi capi sintetici come magliette, top, pantaloni o intimo, la lavatrice libera migliaia di fibre microscopiche che si staccano dal tessuto e passano nell’acqua di scarico. Un gruppo di ricerca dell’Università di Plymouth, guidato da Imogen E. Napper e Richard C. Thompson, ha misurato il fenomeno già nel 2016.
Secondo quello studio, un carico medio da 6 kg rilascia circa 138.000 fibre dal misto poliestere-cotone, 496.000 dal solo poliestere e quasi 729.000 dall’acrilico. I numeri cambiano in base al materiale, e il tessuto più fragile perde più fibre durante il ciclo.
Da dove arrivano le microplastiche del bucato
Il termine microplastiche, oggi usato in ogni discussione su questo tema, si deve a Richard Thompson, che lo introdusse nel 2004. Con questo nome si indicano frammenti di plastica molto piccoli, che nel caso del bucato derivano direttamente dalle fibre dei tessuti sintetici.
Il rapporto Primary Microplastics in the Oceans, pubblicato dall’IUCN, ossia l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, descrive le microplastiche primarie, cioè quelle prodotte già piccole. Le fibre del bucato rientrano in questa categoria, perché si staccano dai capi durante il lavaggio.