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Letizia Chiarini, di San Donato Milanese, segue il calcio e i motori con reportage in circuito e in curva. Ricorda quando ha documentato una maratona cittadina fermatasi per un blackout: ha ricostruito le storie dei partecipanti con taglio umano, preferendo profili di comunità e ritratti di squadra; ama correre all'alba sul Naviglio.