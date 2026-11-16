Milano vince a Udine 83-70 e ottiene il primo successo in campionato firmato Luca Banchi, con Thompson e Wright in doppia cifra e Udine che resta ferma a 8 punti.

L’Armani Olimpia Milano ha superato per 83-70 l’APU Old Wild West Udine nell’ottava giornata di Serie A. È la prima vittoria di Luca Banchi alla guida dei biancorossi e la terza consecutiva per la squadra lombarda, che si lascia alle spalle la sconfitta di giovedì contro lo Zalgiris al Forum. Con questo risultato Milano sale a 12 punti, a due lunghezze dalla vetta, mentre Udine si ferma a quota 8 dopo due successi di fila.

In vista ci sono due impegni di Eurolega contro Stella Rossa e Fenerbahce, in programma martedì e giovedì ad Assago e trasmessi in diretta su Sky. La sfida di Udine serve dunque anche a ritrovare fiducia in vista di un calendario fitto.

Milano allunga nel primo tempo e rischia nel secondo

Milano parte forte e tocca subito il +12 sul 17-5. Nel secondo periodo Udine rientra fino al 35-35, poi l’intervallo arriva con un vantaggio ospite di due punti sul 37-35. Nella ripresa i padroni di casa passano in vantaggio, ma Milano tiene il controllo del match e firma l’allungo decisivo solo negli ultimi minuti.

Thompson, Wright e Bolmaro guidano l’Olimpia

Cinque giocatori biancorossi chiudono in doppia cifra. Darius Thompson e Moses Wright segnano 13 punti a testa, mentre Leandro Bolmaro aggiunge 10 punti e 7 rimbalzi. Tra gli ospiti si distinguono anche RJ Cole con 12 punti e Marko Guduric con 11.

Dall’altra parte Raequan Battle è il miglior marcatore di Udine con 16 punti, seguito da Andrea Calzavara con 12. Calzavara, in prestito proprio dall’Olimpia, è anche il miglior assistman della sua squadra con 6 passaggi decisivi. Spencer cattura 6 rimbalzi.