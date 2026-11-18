Nella tarda mattinata di mercoledì 18 novembre 2026, il quartiere Baggio di Milano è stato teatro di un incidente stradale grave. Intorno alle 12, un uomo di circa 70 anni è stato investito da uno scooter mentre si trovava in via Francesco Rismondo, all’incrocio con via Masaniello. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto che i soccorsi sono stati attivati in codice rosso.
Soccorsi immediati e trasferimento al Niguarda
La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un’ambulanza, un’automedica e un’auto infermieristica. I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente sulla strada e stabilizzato il settantenne, prima di disporne il trasferimento d’urgenza, sempre in codice rosso, all’ospedale Niguarda di Milano. Secondo i soccorritori, l’uomo ha riportato un trauma cranico, oltre a lesioni al volto e al bacino.
Rilievi della polizia locale
Sul luogo sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Milano, che si sono occupate dei rilievi di legge e della gestione del traffico nel tratto interessato. Gli agenti stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’investimento, raccogliendo eventuali testimonianze e valutando le responsabilità del conducente dello scooter. Al momento non sono stati resi noti ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del centauro né sul punto preciso in cui il pedone stava attraversando.