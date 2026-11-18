Un pedone di circa 70 anni investito da uno scooter nel quartiere Baggio di Milano, trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda.

Nella tarda mattinata di mercoledì 18 novembre 2026, il quartiere Baggio di Milano è stato teatro di un incidente stradale grave. Intorno alle 12, un uomo di circa 70 anni è stato investito da uno scooter mentre si trovava in via Francesco Rismondo, all’incrocio con via Masaniello. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto che i soccorsi sono stati attivati in codice rosso.

Soccorsi immediati e trasferimento al Niguarda

La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un’ambulanza, un’automedica e un’auto infermieristica. I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente sulla strada e stabilizzato il settantenne, prima di disporne il trasferimento d’urgenza, sempre in codice rosso, all’ospedale Niguarda di Milano. Secondo i soccorritori, l’uomo ha riportato un trauma cranico, oltre a lesioni al volto e al bacino.

Rilievi della polizia locale

Sul luogo sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Milano, che si sono occupate dei rilievi di legge e della gestione del traffico nel tratto interessato. Gli agenti stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’investimento, raccogliendo eventuali testimonianze e valutando le responsabilità del conducente dello scooter. Al momento non sono stati resi noti ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del centauro né sul punto preciso in cui il pedone stava attraversando.