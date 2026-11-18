Studenti universitari e liceali occupano aule a Milano in vista dello sciopero internazionale del 20 novembre.

Nella tarda mattinata di mercoledì 18 novembre, gli studenti hanno occupato nove aule del dipartimento di Fisica dell’Università Statale di Milano. Il gesto si affianca alle occupazioni dei sette licei già mobilitati da lunedì 16, a cui si è unita per una giornata anche una succursale dell’Istituto Vespucci.

Le occupazioni alla Statale

Anche la sede centrale dell’ateneo, in via Festa del Perdono, è stata interessata dalla protesta: la settimana scorsa era stata occupata una singola aula. Le azioni di questi giorni preparano la partecipazione allo sciopero studentesco internazionale fissato per venerdì 20 novembre.

Il corteo di venerdì 20 novembre

A Milano è prevista una manifestazione con partenza alle 9.30 da largo Cairoli. La mobilitazione coinvolge così sia gli studenti universitari sia quelli delle scuole superiori, che hanno scelto di far sentire la propria voce in più punti della città.