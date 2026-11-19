Hai individuato il corso, verificato gli orari delle lezioni e magari stai già pensando alle prime uscite in barca.

Poi, tra i documenti necessari per l’iscrizione all’esame, compare il certificato medico. È un passaggio che spesso viene considerato una formalità, ma che conviene affrontare prima di versare la quota del corso: per ottenere la patente nautica devi possedere specifici requisiti psicofisici, soprattutto per quanto riguarda vista e udito.

Se stai cercando una scuola nautica a Milano, conoscere in anticipo le regole ti permette di organizzare meglio i tempi e capire a chi rivolgerti. Non si tratta di fare autodiagnosi o di preoccuparsi per una normale difficoltà visiva o uditiva: la valutazione spetta al medico abilitato, sulla base dei parametri previsti dalla normativa.

In breve: quando e come organizzare la visita

Prima di iscriverti, tieni presenti quattro indicazioni:

Non aspettare l’ultimo momento: il certificato deve essere rilasciato da non più di sei mesi rispetto alla presentazione della domanda di ammissione all’esame.

Prepara la documentazione sanitaria: porta eventuali referti o certificazioni relativi a vista, udito e condizioni di salute già conosciute.

Verifica chi effettua l’accertamento: non qualsiasi medico può rilasciare il certificato valido per la patente nautica.

Chiedi informazioni alla scuola: alcune strutture organizzano la visita presso la propria sede, attraverso medici autorizzati e in locali conformi ai requisiti previsti.

Quali sono le regole per la visita medica della patente nautica

I requisiti psicofisici sono disciplinati dal D.M. 29 luglio 2008, n. 146, e dai successivi aggiornamenti. Per quanto riguarda vista e udito, il riferimento specifico è il decreto 2 agosto 2016, n. 182, che ha sostituito il paragrafo 3 dell’Allegato I del regolamento.

Il medico non si limita a verificare se il candidato vede e sente in condizioni ordinarie. Deve accertare che alcune funzioni siano sufficienti per affrontare le situazioni che possono presentarsi durante la navigazione: riconoscere segnali e colori, individuare riferimenti visivi, percepire comunicazioni e avvertimenti acustici.

La valutazione comprende anche altri aspetti dell’idoneità fisica e psichica. Per questo, i requisiti riportati di seguito sono indicazioni normative generali e non sostituiscono il giudizio sanitario sul singolo candidato.

Vista: acutezza visiva, colori e campo visivo

La normativa stabilisce parametri precisi per l’acutezza visiva. In caso di visione binoculare, il candidato deve raggiungere un valore complessivo non inferiore a 10/10, con un visus nell’occhio peggiore non inferiore a 4/10. Il requisito può essere soddisfatto anche con occhiali o lenti a contatto, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto.

Per chi ha una visione monoculare, funzionale o anatomica, è richiesto un visus non inferiore a 8/10, anche con correzione ottica, se ben tollerata nel caso delle lenti a contatto.

Non è però soltanto l’acutezza a essere valutata. Il campo visivo deve essere normale e la sensibilità cromatica deve consentire di distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali: rosso, verde e blu. Sono aspetti che hanno una funzione concreta nella lettura dei segnali e delle indicazioni luminose utilizzate in navigazione.

Il regolamento considera anche la visione crepuscolare, che deve raggiungere almeno 1/10. Per alcune categorie di candidati, tra cui gli ultrasessantenni e le persone con determinate condizioni oculari o sistemiche indicate dalla norma, viene inoltre verificata la sensibilità al contrasto spaziale.

Se utilizzi abitualmente occhiali o lenti a contatto, quindi, non devi presumere che questo costituisca un impedimento. È il risultato dell’accertamento, insieme alle caratteristiche della correzione utilizzata, a determinare il giudizio di idoneità e le eventuali prescrizioni.

Udito: la distanza prevista per percepire la voce

Anche l’udito ha un parametro misurabile. Per conseguire o convalidare la patente nautica devi essere in grado di percepire la voce di conversazione, anche con l’ausilio di apparecchi correttivi, a una distanza non inferiore a otto metri complessivi e a non meno di due metri dall’orecchio che sente meno.

Il requisito tiene conto della possibilità di comunicare durante la navigazione, quando può essere necessario comprendere indicazioni e avvertimenti provenienti da altre persone a bordo.

La normativa prevede inoltre la valutazione dei tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, sia luminosi sia acustici. Non si tratta quindi di un controllo limitato a vista e udito: l’accertamento riguarda anche la capacità di rispondere agli stimoli con una rapidità adeguata.

Se utilizzi una protesi acustica o hai già effettuato accertamenti specialistici, è opportuno portare la documentazione disponibile. Sarà il medico certificatore a stabilire quali verifiche siano necessarie e se occorra un approfondimento.

Chi può rilasciare il certificato e quando interviene la commissione medica

Il giudizio di idoneità non può essere espresso da un medico qualsiasi. Il D.M. 17 settembre 2024, n. 133, ha aggiornato la disciplina, individuando le figure abilitate: tra queste rientrano i medici delle strutture delle ASL con funzioni medico-legali, i medici responsabili dei servizi di base del distretto sanitario e specifiche categorie di medici appartenenti ad amministrazioni e corpi pubblici, come quelli del Ministero della Salute, della Direzione sanità di Rete ferroviaria italiana, delle Forze armate, della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco.

Gli accertamenti possono svolgersi presso le strutture pubbliche oppure in gabinetti medici privati che rispettino i requisiti previsti. Sono ammessi anche locali allestiti presso le scuole nautiche, purché la visita sia effettuata da un medico autorizzato in possesso del necessario codice identificativo.

In presenza delle patologie o minorazioni anatomiche e funzionali indicate dalla normativa, oppure quando il medico lo ritenga opportuno, il giudizio viene demandato alla commissione medica locale competente. In determinate situazioni può essere presa in considerazione la patente di categoria C, prevista per il comando con assistenza. Non è però un’alternativa automatica: la valutazione dipende dalla condizione individuale e dalle disposizioni applicabili.

Il certificato deve essere rilasciato da non più di sei mesi rispetto alla domanda d’esame, è redatto secondo il modello previsto e deve essere soggetto a imposta di bollo. Le spese degli accertamenti sono a carico dell’interessato.

Prima, durante e dopo la visita: che cosa controllare

Momento Che cosa verificare Prima Data della visita, medico abilitato, eventuali referti o certificazioni da portare Durante Esami richiesti, correzioni ottiche o acustiche utilizzate, eventuali approfondimenti Dopo Giudizio riportato sul certificato, eventuali prescrizioni, validità rispetto alla data della domanda

La visita medica presso una scuola nautica a Milano

Per chi si iscrive a un corso in città, poter organizzare l’accertamento senza dover gestire appuntamenti in sedi diverse può essere un aspetto pratico da considerare. È comunque importante verificare che la visita venga effettuata secondo le condizioni previste dalla normativa e che il certificato rilasciato sia conforme al modello richiesto.

Vivere la Vela, scuola nautica autorizzata dalla Provincia di Milano (Aut. n. 17/2006), è a disposizione dei propri allievi anche per fornire supporto e indicazioni sui passaggi necessari al rinnovo della patente nautica, aiutandoli a orientarsi tra gli adempimenti e la documentazione richiesta. L’informazione può essere utile a chi sta confrontando i corsi disponibili a Milano e vuole conoscere in anticipo anche le modalità di gestione della documentazione sanitaria.

Domande frequenti

Devo avere una vista perfetta per prendere la patente nautica?

No. La normativa ammette l’uso di occhiali e lenti a contatto, purché siano rispettati i requisiti visivi previsti. Il giudizio spetta al medico certificatore.

Se utilizzo un apparecchio acustico posso ottenere la patente?

Il regolamento considera anche la percezione della voce con l’ausilio di apparecchi correttivi. Sarà il medico a verificare il rispetto dei parametri richiesti.

Quanto tempo prima dell’esame devo fare la visita?

Il certificato non deve essere anteriore a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda di ammissione all’esame.

Dove posso effettuare la visita a Milano?

Puoi rivolgerti alle strutture sanitarie e ai medici abilitati oppure verificare se la scuola nautica scelta organizza l’accertamento presso la propria sede, nel rispetto delle condizioni previste.

La visita medica è uno dei primi passaggi da mettere in calendario quando decidi di prendere la patente nautica. Conoscerne i requisiti prima di iscriverti ti permette di affrontare il percorso con maggiore consapevolezza, senza scoprire soltanto a ridosso dell’esame che manca un documento o che serve un approfondimento. Per ogni dubbio legato alla tua situazione personale, il riferimento resta il medico certificatore.