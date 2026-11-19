Il concerto dei L.A. Guns a Paderno Dugnano si è interrotto davanti a un pubblico che aveva atteso a lungo la serata. Tra volume dimezzato, ordine di uscita e controlli sulla capienza, ecco la ricostruzione dei fatti.

La serata del 18 novembre 2026 doveva essere una tappa ordinaria per i L.A. Guns, la band glam metal guidata da Tracii Guns e Phil Lewis. Il gruppo era sul palco dello Slaughter Club, in via Tagliabue, a Paderno Dugnano, in provincia di Milano, quando il concerto si è fermato con gran parte della scaletta ancora da eseguire. Il pubblico è stato fatto uscire dal locale e la serata si è chiusa molto prima del previsto.

Il gruppo ha venduto oltre 10 milioni di album in tutto il mondo e può contare su un seguito consolidato. Diversi fan erano arrivati a Paderno Dugnano proprio per assistere all’esibizione, e hanno dovuto lasciare il locale senza ascoltare buona parte dei brani previsti. Il clima tra il pubblico è passato in pochi minuti dall’attesa alla delusione.

Il volume che cala e l’arrivo delle forze dell’ordine

Il concerto è iniziato poco dopo le ore 21. Prima dei L.A. Guns si era esibita la band di apertura Sticks N’ Stones, senza alcun problema. Stefano Ricetti, che era presente tra il pubblico, ha descritto la serata sottolineando come nessun segnale facesse pensare a un’interruzione imminente.

Secondo la sua ricostruzione, dopo tre quarti d’ora dall’inizio il volume sul palco si è dimezzato e poco dopo si è spento del tutto. Band e pubblico hanno pensato a un guasto momentaneo all’impianto, un inconveniente che può capitare durante un live. Poi agli spettatori è stato chiesto di lasciare la sala.

Altri presenti riferiscono una dinamica leggermente diversa. Gli agenti si sarebbero presentati alla postazione del mixer, interrompendo l’amplificazione, e avrebbero chiesto alla band di lasciare il palco e al pubblico di abbandonare il locale. Secondo questa versione l’esibizione si era fermata dopo circa 25 minuti. All’esterno erano parcheggiate diverse auto dei carabinieri e della polizia locale.

Il controllo sulla capienza del locale

Stando alle informazioni disponibili, durante un controllo sarebbe stato rilevato un numero di persone superiore a quello consentito. Tra le ipotesi circolate c’è quella di una capienza del locale più alta di quella indicata dai permessi, ma al momento non esiste una conferma ufficiale del motivo dell’interruzione.

Il comando della polizia locale di Paderno Dugnano, contattato sull’episodio, non ha ancora condiviso dettagli sull’attività svolta. Lo Slaughter Club e il promoter dell’evento dovranno chiarire che cosa sia accaduto e quali siano state le ragioni dello stop.

Il tour dei L.A. Guns dopo la tappa milanese

La sera precedente, il 17 novembre, il gruppo si era esibito senza problemi al New Age Club di Roncade, in provincia di Treviso. Il tour era partito da Bristol, in Inghilterra, e la prossima tappa in calendario porta in Spagna. Il gruppo di Los Angeles, dunque, proseguirà il viaggio con le date europee dopo la serata interrotta a Paderno Dugnano.