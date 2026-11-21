La Commissione Sanità della Regione Lombardia ha tenuto un'audizione dedicata alla salute del cervello, coinvolgendo esperti accademici per rafforzare le strategie di prevenzione e diagnosi precoce delle malattie autoimmuni e neurodegenerative.

Il tema della Brain Health, ovvero la salute del cervello lungo tutto l’arco della vita, è stato al centro dell’audizione tenutasi giovedì 19 novembre nella Commissione Sanità del Consiglio regionale della Lombardia. L’incontro, presieduto da Patrizia Baffi (Fratelli d’Italia), ha messo a fuoco le nuove prospettive offerte dal progresso scientifico per contrastare le malattie autoimmuni e neurodegenerative, puntando su prevenzione, diagnosi precoce e ricerca.

Il quadro epidemiologico e il contributo degli esperti

Davanti alla Commissione sono intervenuti tre esponenti di rilievo del mondo accademico e ospedaliero lombardo, insieme alla segretaria dell’Ufficio di presidenza Carmela Rozza. Il professor Filippo Martinelli Boneschi, associato di Neurologia all’Università degli Studi di Milano e attivo presso l’Asst Santi Paolo e Carlo, ha delineato uno scenario preoccupante ma ricco di opportunità. «La prevalenza delle malattie autoimmuni è in forte aumento in Europa e in Italia negli ultimi anni», ha dichiarato Martinelli Boneschi, sottolineando come queste patologie pesino significativamente sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.

Tuttavia, l’aumento della prevalenza coincide con una crescita parallela delle conoscenze scientifiche. Come spiegato dall’esperto, «Parimenti, sono aumentate negli ultimi anni le conoscenze scientifiche sulle cause di patologie, rendendo possibile lo sviluppo di interventi preventivi e approcci terapeutici sempre più efficaci». Accanto a lui hanno partecipato un professore ordinario di Malattie infettive dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco e un professore ordinario di Pediatria che dirige la Clinica pediatrica dell’Università di Brescia, confermando l’approccio multidisciplinare richiesto dalla complessità del tema.

La linea politica: investire prima per risparmiare dopo

Per la presidente Baffi, l’audizione rappresenta un momento cruciale per tradurre i contributi scientifici in azioni legislative e di programmazione regionale. «Investire nella prevenzione e nella ricerca significa anticipare i bisogni di salute dei cittadini e rendere il nostro sistema sociosanitario più efficace e sostenibile», ha affermato Baffi. La strategia proposta non si limita all’aspetto clinico, ma abbraccia una visione economica: puntare sulla diagnosi precoce permette di individuare i fattori di rischio prima che la patologia progredisca, con conseguenti benefici in termini di risparmiare risorse economiche del sistema sanitario.

Baffi ha inoltre evidenziato il ruolo centrale del territorio lombardo: «La Lombardia dispone di un patrimonio straordinario di competenze cliniche, universitarie e ospedaliere che dobbiamo valorizzare anche nell’attività legislativa e nella programmazione regionale». Secondo la consigliera, «L’audizione di oggi ci ha consentito di acquisire contributi clinici e scientifici di alto profilo» per valutare nuove progettualità capaci di favorire la cura e la prevenzione.

Il confronto proseguirà nei prossimi mesi con il mondo scientifico, mantenendo l’obiettivo dichiarato di trasformare i progressi della ricerca in occasioni concrete di tutela per i cittadini. L’attenzione resta alta sulla necessità di integrare le competenze mediche con le decisioni politiche, garantendo che la sostenibilità del servizio sanitario non vada a scapito della qualità delle cure preventive offerte alla popolazione.