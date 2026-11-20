L'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo presenta la rassegna 'Stiamo al Passo', un calendario ricco di eventi tra novembre e dicembre dedicati alla disabilità e all'integrazione sociale.

La città di Cinisello Balsamo si prepara ad accogliere una serie di iniziative significative dedicate alla sensibilizzazione sulla disabilità. In vista della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, che ricorre il 3 dicembre, l’Amministrazione comunale ha organizzato la rassegna “Stiamo al Passo, insieme per l’inclusione“. Il programma, che si estende dalla fine di novembre ai primi giorni di dicembre, è frutto di una stretta collaborazione con le associazioni locali e le realtà del terzo settore attive nel territorio.

L’obiettivo principale è promuovere una cultura dell’accoglienza attraverso linguaggi diversi, dall’arte allo sport, passando per la spiritualità e la fotografia. Le attività mirano a superare gli stereotipi e i pregiudizi, ponendo al centro le storie personali, le capacità e i talenti di ogni individuo. Come sottolineato dall’assessore al Welfare e Terzo Settore, Riccardo Visentin, questa manifestazione riconosce il valore fondamentale delle associazioni che rendono la comunità più attenta e inclusiva, invitando tutti a partecipare attivamente alla costruzione quotidiana di relazioni aperte.

Esposizioni fotografiche e percorsi narrativi

Il calendario degli eventi prende il via lunedì 23 novembre alle ore 14.00 presso la Casa di Comunità di via Terenghi 2. Qui verrà inaugurata la mostra intitolata “Fotoracconta“, visitabile fino al 27 novembre. L’esposizione nasce da un progetto dei Centri Diurni per Persone con Disabilità dell’Ambito di Cinisello Balsamo. Attraverso l’obiettivo fotografico, i partecipanti hanno raccontato la complessità delle loro identità, offrendo uno sguardo autentico che va oltre le etichette convenzionali.

Proseguendo nel percorso espositivo, mercoledì 2 dicembre alle 17.30, presso la sala incontri del piano -1 del Pertini, sarà la volta di “Un tesoro in vasi di creta“. Questa mostra, curata dalle persone con disabilità del CSE della cooperativa Arcipelago-Anffas Nordmilano, rimarrà aperta fino al 13 dicembre. Il filo conduttore è la storia di Ermanno, un racconto che evidenzia come i talenti personali possano fiorire in ogni persona se trovano lo spazio adeguato. Sono previste visite guidate tenute direttamente dai protagonisti del progetto, garantendo un’esperienza immersiva e diretta.

Spiritualità accessibile e momenti di condivisione

L’inclusione passa anche attraverso la partecipazione alla vita comunitaria e religiosa. Domenica 29 novembre alle ore 9.45, la Parrocchia di San Pio X in via Marconi 129 ospiterà una Santa Messa celebrata con il linguaggio facile da leggere. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo delle persone con disabilità appartenenti alle associazioni Arcipelago Anffas, Mirabilia Dei e Insieme Sordi Anteas. Per assicurare la piena accessibilità del momento liturgico, sarà presente un interprete LIS (Lingua Italiana dei Segni), permettendo a tutti di vivere pienamente la celebrazione.

Sport e solidarietà: il cuore pulsante della rassegna

Lo sport viene riconosciuto come strumento potente di benessere e relazione. Martedì 1° dicembre (dalle 14.00 alle 15.00) e giovedì 3 dicembre (dalle 10.00 alle 12.00), la pista di atletica del Centro sportivo Scirea in via Cilea 50 aprirà le sue porte per due open day gratuiti. Queste sessioni sono dedicate al corso di atletica leggera per bambini e ragazzi con fragilità, organizzati congiuntamente dalle associazioni Atletica Cinisello e Il Cigno. L’evento offre l’opportunità di sperimentare il movimento come forma di integrazione e gioia condivisa.

Infine, dal giovedì 3 dicembre a martedì 8 dicembre, gli spazi di Villa Casati Stampa in piazza Soncino 6 ospiteranno la sesta edizione di “Natale Solidale“. La villa diventerà un punto di incontro dove le associazioni impegnate in progetti di solidarietà e inclusione sociale presenteranno stand espositivi. I visitatori avranno la possibilità di conoscere da vicino le attività proposte e sostenere concretamente le iniziative, trasformando le festività natalizie in un’occasione di aiuto reciproco e consapevolezza collettiva.