Novecentomila euro per trasformare l'impegno dei giovani lombardi in esperienze concrete di volontariato e partecipazione alla vita dei territori.

La Regione Lombardia ha deciso di investire 900.000 euro per sostenere la presenza dei giovani nelle comunità locali. La Giunta regionale ha approvato una delibera, proposta dall’assessore Elena Lucchini, che dà vita all’iniziativa «Gen Z risorsa attiva per il territorio lombardo», collegata alla Leva civica lombarda volontaria.

Il provvedimento si colloca tra le politiche regionali rivolte ai ragazzi e alla solidarietà. L’obiettivo è far diventare l’impegno civico un’esperienza concreta, che unisca partecipazione, senso di responsabilità e acquisizione di competenze utili. Il progetto mira anche a consolidare il dialogo tra istituzioni, Terzo settore e realtà locali, riconoscendo alle nuove generazioni un ruolo centrale nello sviluppo sociale dei territori.

Le risorse stanziate e i destinatari

Le risorse complessive ammontano a 900.000 euro: 400.000 euro sono riferiti all’esercizio 2026, mentre 500.000 euro sono destinati al 2027. La misura si rivolge ai giovani tra i 18 e i 28 anni residenti in Lombardia, e punta a sviluppare percorsi di cittadinanza attiva fondati su solidarietà e coesione sociale.

Il ruolo del Terzo settore e dei servizi di prossimità

La delibera intende rafforzare il Terzo settore e favorire nuove forme di collaborazione tra enti pubblici e privati. Una parte dell’intervento sostiene lo sviluppo di servizi di prossimità, con attenzione particolare alle persone più esposte al rischio di isolamento, all’esclusione sociale o che vivono in condizioni di fragilità.

Le parole dell’assessore Lucchini

Secondo Elena Lucchini, la Gen Z non deve essere vista soltanto come destinataria delle politiche pubbliche. I giovani possono portare energie, competenze, idee e sensibilità nuove, e la Leva civica offre loro lo spazio per tradurre questi valori in impegno concreto. Investire sui ragazzi, ha aggiunto l’assessore, significa anche rafforzare la coesione delle comunità, favorire l’incontro tra generazioni e promuovere una cultura della responsabilità condivisa.

Lucchini ha inoltre sottolineato che mettere i giovani al servizio del territorio li aiuta a sviluppare competenze e a prendere coscienza del proprio ruolo nella società, contribuendo al benessere collettivo. Da qui l’idea di una Lombardia che valorizza il talento e l’entusiasmo dei propri giovani.