A Milano le richieste di assistenza per il sovraindebitamento salgono anche tra professionisti e classe media.

A Milano il numero di persone che non riescono a far fronte ai propri debiti continua a crescere. Secondo i dati dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) dell’Ordine degli Avvocati di Milano, al 14 ottobre 2026 erano già state presentate 100 istanze, contro le 105 depositate nell’intero 2025. Il dato equivale a oltre il 95% dell’anno precedente, raggiunto con più di due mesi ancora davanti.

Il fenomeno riguarda sempre più persone che, fino a poco tempo fa, avevano un equilibrio economico costruito su lavoro e professione. Redditi insufficienti, interruzioni dell’attività e costo della vita possono trasformare una situazione gestibile in una crisi debitoria vera e propria.

Richieste in crescita dal 2021 al 2025

Le istanze depositate presso l’OCC sono passate da 74 nel 2021 a 79 nel 2022, fino a 92 nel 2023 e 105 nel 2025. L’incremento tra il 2021 e il 2025 è stato di circa il 42%. I dati del 2026 mostrano che già a ottobre le richieste erano vicine al totale dell’anno precedente, anche se non è ancora possibile un confronto tra annualità complete.

Dal 2025 le procedure che coinvolgono persone e professionisti della classe media milanese sono aumentate del 30%, secondo quanto comunicato dall’Ordine.

Le procedure del 2025

Le 105 istanze del 2025 si dividono in quattro tipologie: 39 liquidazioni controllate, 28 ristrutturazioni dei debiti del consumatore, 8 concordati minori e 30 esdebitazioni del debitore incapiente. Queste ultime hanno quasi raggiunto tre domande su dieci. Erano 7 nel 2021, 10 nel 2022 e 14 nel 2023.

La crescita delle esdebitazioni riguarda chi non ha risorse da offrire ai creditori, una condizione di fragilità più marcata.

Il convegno a Palazzo Marino

Il tema è stato discusso il 14 ottobre nella Sala Alessi di Palazzo Marino, nel convegno «Nuove povertà: sovraindebitamento e la funzione pubblica dell’OCC», organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano tramite la Fondazione Forense. All’incontro hanno partecipato magistratura, avvocatura, istituzioni, enti locali e terzo settore.

Il presidente Antonino La Lumia ha affermato: «La classe media operosa, struttura portante e vanto da sempre per la città di Milano, sta silenziosamente chiedendo aiuto». Secondo La Lumia, occorre rendere più accessibili le tutele, evitando che una difficoltà economica diventi una esclusione duratura, nel rispetto dei diritti dei creditori.

Carmelo Ferraro, referente dell’OCC, ha sottolineato la necessità di risposte tempestive e di una maggiore conoscenza degli strumenti disponibili: «A ottobre abbiamo già raggiunto quasi il numero di istanze dell’intero 2025».