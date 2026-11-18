Emanuele Fiano dice addio al Pd dopo il voto contrario del partito alla legge sull'antisemitismo, annunciato in diretta a Telelombardia.

Emanuele Fiano, storico esponente del Partito democratico, ha annunciato mercoledì 18 novembre il proprio addio al partito. Lo ha fatto in lacrime, durante una diretta di Telelombardia nel programma condotto da Giorgia Colombo. La decisione, sofferta ma irrevocabile, nasce dal sostegno negato dal Pd alla legge sull’antisemitismo, approvata in via definitiva dalla Camera.

La telefonata di Elly Schlein e il limite invalicabile

Nella serata di ieri la segretaria Elly Schlein ha chiamato Fiano per provare a farlo desistere. Il tentativo non ha prodotto effetti. Fiano ha descritto il colloquio come “una discussione molto equilibrata” e ha confermato alla segretaria che il voto del partito rappresentava per lui “un limite invalicabile” alla sua permanenza nel Pd. Ha aggiunto che la conversazione è stata cordiale, tra due persone che si conoscono da molto tempo, ma che non cambia la sua scelta.

Che cosa prevede la legge

Il provvedimento, approvato dal Parlamento martedì 17 novembre, è composto da cinque articoli e non introduce nuovi reati né aggravanti specifiche. Il primo articolo afferma che la Repubblica italiana ripudia ogni forma di antisemitismo e ne contrasta la diffusione nel rispetto delle libertà costituzionali, adottando la definizione operativa formulata nel 2016 dall’IHRA. Gli altri articoli istituiscono una Strategia nazionale, aggiornata ogni tre anni dal Consiglio dei ministri, e la figura del Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, nominato con decreto del presidente del Consiglio.

Il voto ha diviso le opposizioni. Azione e Italia Viva hanno votato a favore, mentre M5S, Avs e Pd hanno votato contro. Gli esponenti dell’area riformista del Pd non hanno partecipato al voto. Le critiche riguardano soprattutto la definizione di antisemitismo contenuta nel testo.

Chi è Emanuele Fiano

Architetto di formazione, Fiano è nato nel 1963 ed è figlio di Nedo Fiano, deportato nel 1944 ad Auschwitz e poi trasferito a Buchenwald, dove venne liberato come unico superstite della sua famiglia. Parlamentare per quattro mandati, dal 2006 al 2022, è stato per anni consigliere dell’Unione delle comunità ebraiche italiane (UCEI) e presidente di Sinistra per Israele, associazione che sostiene la soluzione dei due popoli e due Stati.

Le reazioni politiche

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha definito la decisione prevedibile e ha espresso dispiacere per la perdita di un contributo importante alla politica milanese e nazionale. Il senatore dem Filippo Sensi ha scritto su X di abbracciare Fiano, parlando di un dolore personale e politico. Il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato ha giudicato la scelta coerente e ha invitato i vertici del Pd a riflettere. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha accolto con favore la legge, definendola un esempio per gli altri paesi.