Venerdì 20 novembre Milano si è riempita di cortei contro la manovra economica. Studenti e lavoratori si sono ritrovati in piazza XXV Aprile, con numeri che il sindacato definisce imponenti.

Venerdì 20 novembre il centro di Milano ha ospitato una doppia mobilitazione contro la manovra economica del governo e i tagli previsti per scuola, sanità e welfare. Due cortei sono partiti nella stessa mattinata, a poca distanza l’uno dall’altro, per poi confluire in piazza XXV Aprile. Il risultato è stata una giornata in cui le richieste del mondo del lavoro e quelle dei giovani si sono sovrapposte, con adesioni significative sia nell’industria sia nel commercio.

Due cortei partiti da punti diversi

Il corteo studentesco ha preso il via da largo Cairoli, mentre quello promosso dalla Cgil è partito da piazzale Cadorna. Le due manifestazioni erano destinate a ricongiungersi in piazza XXV Aprile, dove si sono ritrovati i partecipanti alla protesta sindacale e una parte del movimento studentesco. Il sindacato ha parlato di una partecipazione complessiva di circa 100mila persone, di cui 50mila nello spezzone sindacale. Secondo i numeri diffusi dalla Cgil, la risposta della città allo sciopero generale contro la Legge di Bilancio 2027 è stata ampia, con una presenza consistente di lavoratori dei settori pubblici e privati e di giovani provenienti dalle scuole superiori e dalle università milanesi.

Il corteo studentesco è stato promosso da Rete della Conoscenza, Unione degli Studenti e Link – Coordinamento Universitario in occasione della Giornata internazionale degli studenti. Striscioni e slogan hanno messo al centro il diritto allo studio, la qualità dell’edilizia scolastica e la richiesta di più risorse per l’istruzione. Tra le scritte comparivano «Lottiamo oggi per il nostro domani» e «Fight for our future, not their wars», mentre il coro più ripetuto era «Siamo il futuro che si ribella».

Dalla statua di Garibaldi a piazza Duomo

Prima della partenza alcuni ragazzi sono saliti sulla statua di Garibaldi, al centro di largo Cairoli, per esporre uno striscione e accendere fumogeni rossi. Gli organizzatori hanno rilanciato la richiesta di destinare all’istruzione almeno il 5% del Pil e di avviare un piano straordinario per l’edilizia scolastica. Nel mirino sono finite anche le spese militari e il riarmo, considerati in contrasto con la carenza di fondi per scuola, università, sanità, welfare e giustizia climatica.

Durante il passaggio in piazza della Repubblica, alcuni studenti hanno bruciato simbolicamente un carro armato di cartone, rivolgendosi verso la zona del Consolato americano. Il gesto era accompagnato dalle parole «Governo guerrafondaio, le vostre guerre noi non le vogliamo. Se ci armate noi non partiamo». Il corteo ha poi attraversato via Manin e via Senato fino a raggiungere piazza Duomo, dove davanti alla cattedrale è stato esposto lo striscione «Milano est à nous». Un altro gruppo è salito sul monumento a Vittorio Emanuele II, intonando cori antifascisti e slogan contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci.

Adesioni nelle fabbriche e nei negozi

Sul fronte sindacale la Cgil ha descritto una partecipazione molto elevata anche nell’industria e nel commercio. Il sindacato ha indicato adesioni del 60% all’Ikea di Carugate e del 50% al Carrefour, mentre allo stabilimento Novelis di Pieve Emanuele ha scioperato l’80% dei dipendenti. Alla Baruffaldi di Trebiano, nel settore automotive, la percentuale indicata è stata del 60%. In piazza c’erano delegazioni di lavoratori di numerose aziende, tra cui Rai, Cwt, Heineken, Galbani, Lindt, Granarolo, Campari e Ibm. Tra le vertenze segnalate figura quella di Sirti, che ha annunciato circa 400 esuberi a livello nazionale.

Lo sciopero ha avuto effetti anche sui servizi cittadini. Sono rimasti chiusi gli uffici dell’Anagrafe, la sede del Demanio, quasi tutti i nidi e le scuole dell’infanzia e numerose biblioteche. Diverse scuole sono state chiuse per la partecipazione degli studenti alle manifestazioni. Dal corteo il segretario generale della Camera del Lavoro di Milano, Luca Stanzione, ha parlato di uno sciopero partecipato da lavoratori, lavoratrici e studenti insieme, e ha dichiarato: «Abbiamo bisogno di una svolta, di guardare al futuro con speranza: è quello che ci chiedono le giovani e i giovani di queste piazze».

Alla manifestazione hanno preso parte anche il giornalista Mario Calabresi e il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, candidati alle primarie del centrosinistra. Calabresi ha definito la piazza pacifica e ha criticato la manovra per la scarsa attenzione alle realtà locali, citando i tagli alle fondazioni e la scelta di alzare la flat tax sulle partite Iva. Majorino ha sostenuto lo sciopero, accusando il governo di non aver previsto interventi per aumentare gli stipendi e di aver tagliato la sanità, e ha aggiunto che le scuole occupate o in mobilitazione sono una risorsa per la democrazia.