A Milano la Polizia di Stato ha fermato un cittadino moldavo di 32 anni e un romeno di 37 anni, accusati di furti di auto di lusso con chiavi clonate e jammer.

La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un cittadino moldavo di 32 anni e un romeno di 37 anni, ritenuti responsabili di furti di auto di lusso nel centro di Milano. Gli investigatori hanno trovato nell’abitazione dei due sospettati un laboratorio attrezzato per clonare chiavi e modificare le centraline delle vetture.

Le indagini della Squadra Investigativa del commissariato Centro sono partite da un furto avvenuto il 26 ottobre in via Manzoni. In quell’occasione era stata sottratta un’auto del valore di circa 100mila euro, portata poi in un box nel quartiere Bovisasca, dove le sarebbero state applicate targhe tedesche, probabilmente in vista dell’esportazione all’estero.

Il secondo furto in piazza Risorgimento

Il secondo episodio risale all’11 novembre. Dopo un sopralluogo nella notte, i due avrebbero preso di mira un’autorimessa di piazza Risorgimento, portando via un’altra vettura di lusso dal valore di circa 210mila euro. Per aprirla e metterla in moto sarebbe stata usata una chiave clonata. Secondo la ricostruzione, i due avrebbero coperto il volto con cappucci e cappellini.

Il box della Bovisasca e le indagini

Seguendo le tracce della seconda auto, gli agenti hanno individuato il veicolo nel box della Bovisasca. Aveva una targa alterata e l’adesivo del telaio rimosso. Nel locale sono stati trovati anche una chiave clonata, targhe tedesche e due jammer, dispositivi capaci di disturbare i segnali dei sistemi di sicurezza, controllabili tramite smartphone. Con l’aiuto della Polizia Scientifica sono stati sequestrati questi materiali.

Gli appostamenti hanno permesso di individuare l’abitazione dei due nello stesso quartiere. I sospettati sono stati fermati la sera del 18 novembre in un fast food a Segrate.

Il laboratorio scoperto nell’appartamento

La perquisizione nell’appartamento ha portato alla luce, secondo la ricostruzione investigativa, un vero laboratorio per la clonazione delle chiavi e la rimappatura delle centraline. Sono stati sequestrati circa 60 chiavi vergini, una macchina computerizzata per incidere i numeri di telaio, localizzatori Gps, moduli Gps di marchi automobilistici, connettori Obd e dieci smartphone. Nell’abitazione sono state trovate anche due chiavi già programmate, associate alle targhe di altre due auto che, secondo quanto emerso, non erano ancora state rubate.

Le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori furti e accertare la destinazione delle vetture sottratte.