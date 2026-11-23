La Biblioteca Comunale di Buscate accoglie l'autrice Lidia Laudani e l'attore Filippo Verga per presentare il romanzo 'Un'altra vita', un evento legato alla sensibilizzazione sulla violenza di genere.

La Biblioteca Comunale di Buscate si prepara ad accogliere un appuntamento culturale di forte impatto sociale. Il prossimo 27 novembre 2026, la struttura situata in Piazza della Filanda 7 ospiterà la presentazione del romanzo “Un’altra vita”, opera dell’autrice Lidia Laudani. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Buscate e rientra nelle celebrazioni legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il romanzo e la lettura interpretata

La serata non sarà una semplice presentazione editoriale, ma un momento di confronto attivo sui temi della prevenzione delle relazioni tossiche e della violenza di genere. Accanto all’autrice interverrà l’attore Filippo Verga, che darà voce ad alcuni passaggi significativi del testo attraverso letture mirate. La presenza di un interprete professionista serve a sottolineare l’intensità emotiva della narrazione e a facilitare l’immedesimazione del pubblico nelle vicende narrate.

Il cuore dell’evento ruota attorno alla figura di Beatrice Pascal, protagonista del libro. La sua storia personale, segnata da un passato difficile fatto di paura e relazioni dolorose, diventa il veicolo per raccontare un percorso di rinascita personale. Attraverso questa vicenda ricca di sfumature emotive, l’opera invita il lettore a riflettere su concetti fondamentali come la consapevolezza di sé, il coraggio necessario per affrontare il trauma e la capacità di ricostruire la propria esistenza dopo esperienze devastanti.

Dettagli logistici e informazioni pratiche

L’appuntamento è fissato per le ore 21.00 e si concluderà alle 22.30. L’ingresso è completamente gratuito e libero, senza necessità di prenotazione obbligatoria, salvo diversa indicazione per motivi di capienza o sicurezza. Per chi desiderasse approfondire gli aspetti organizzativi o verificare eventuali aggiornamenti prima della data, è possibile contattare direttamente la biblioteca tramite i recapiti ufficiali forniti dall’amministrazione comunale.

Questo tipo di iniziative evidenzia come la cultura possa fungere da strumento di sensibilizzazione efficace. Non si tratta solo di promuovere un nuovo titolo librario, ma di utilizzare la narrativa come specchio della realtà per aprire dialoghi complessi sulla tutela delle vittime e sulla necessità di una società più attenta ai segnali di pericolo nelle relazioni intime. La scelta di Buscate come sede per questo dibattito letterario-sociale conferma l’attenzione delle amministrazioni locali verso tematiche di rilevanza nazionale, declinate attraverso strumenti accessibili a tutti i cittadini.