Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia di Stato, è stato trovato senza vita nella sua casa di campagna in provincia di Grosseto. Le reazioni politiche e le indagini in corso.

Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia di Stato, è stato trovato senza vita sabato 21 novembre nella sua casa di campagna a Montiano, in provincia di Grosseto. Aveva 78 anni. Il fratello, il generale Andrea De Gennaro, è comandante generale della Guardia di Finanza. Le circostanze della morte sono in corso di accertamento.

Il cordoglio della Guardia di Finanza e delle istituzioni

Il Comando Generale delle Fiamme Gialle ha diffuso un comunicato con cui ha espresso vicinanza al proprio comandante: «Tutta la Guardia di Finanza si stringe, addolorata e attonita, attorno al Suo Comandante Generale per la tragedia che lo ha colpito». Nel testo si legge anche «Non ci sono parole dinanzi a un dolore così profondo». Il Corpo si definisce una famiglia e assicura al comandante e ai suoi cari una partecipazione profonda e commossa.

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso cordoglio e vicinanza al fratello e ai familiari, dicendosi «profondamente scioccata». Il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha fatto arrivare la vicinanza dell’Arma ad Andrea De Gennaro, ai familiari e alla Polizia di Stato. Tra i messaggi arrivati dalla politica figurano quelli del presidente del Senato Ignazio La Russa e dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha detto: «Un fatto sconvolgente, è il momento del rispetto». Il ministro della Difesa Guido Crosetto, in un post su X, ha ricordato De Gennaro come un amico e ha scritto che l’ex capo della Polizia è stato vittima di un processo sui media preventivo e senza appello.

Indagini, autopsia e reazioni dal fronte giudiziario

Secondo le ricostruzioni riportate nelle ore successive, De Gennaro si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola. Era stato indagato dalla Procura di Caltanissetta per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. La Dda di Firenze, che coordina le indagini con la Procura di Grosseto, indaga anche per istigazione al suicidio. Secondo una prima ricostruzione, il corpo è stato trovato in una dependance della sua abitazione, e l’arma era regolarmente detenuta. Nella casa sarebbero stati trovati alcuni biglietti di saluto destinati ai familiari, mentre gli investigatori proseguono con la repertazione di altra documentazione.

Il custode della casa di campagna ha dichiarato di non essere entrato nell’abitazione e di aver riferito tutto ai carabinieri. Nella mattinata i familiari, allarmati perché all’alba non erano riusciti a raggiungerlo al telefono, sono arrivati sul posto. Il corpo è stato portato all’obitorio dell’ospedale di Grosseto, dove sarà eseguita l’autopsia nei prossimi giorni.

Il fratello del giudice Paolo Borsellino, Salvatore Borsellino, ha sostenuto: «si è suicidato perché le accuse a lui rivolte erano sicuramente infondate. Quindi, si tratta di istigazione al suicidio». Il difensore di De Gennaro, il professor Franco Coppi, ha detto: «De Gennaro non ha retto al peso di un’accusa che negava tutto quello che lui aveva fatto nella sua vita professionale». Il presidente Mattarella ha telefonato ad Andrea De Gennaro.

Il vicino di casa, Gianfranco Ricci, ha raccontato di aver visto la luce della camera accesa la sera precedente, intorno alle 21.30, e di non aver sentito nulla. Abita a circa 200 metri dalla casa di De Gennaro. Ricci ha descritto l’ex capo della Polizia come una persona «sofferente» nelle ultime settimane. Il pentito di mafia Gaspare Mutolo ha ricordato che De Gennaro è stato «l’unico uomo, o uno dei pochi, che ha davvero combattuto, con tutte le sue forze, la mafia», e che con lui aveva lavorato alla Dia per otto mesi.

Nei prossimi giorni l’esito dell’autopsia dirà di più sulle cause della morte, mentre la Procura di Grosseto e la Dda di Firenze proseguono gli accertamenti sull’abitazione e sui documenti trovati nella casa.