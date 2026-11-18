Una mostra milanese che immagina una nuova età dell'oro, tra Oriente e Occidente, natura e spiritualità.

Alla Galleria Vik Milano di via Silvio Pellico 8 è allestita la mostra The Golden Age, che porta insieme le opere di Ali Hassoun e Annika Geigel. Il percorso ruota attorno all’idea di una nuova Età dell’Oro, cioè un mondo in cui culture, religioni e tradizioni diverse convivono in equilibrio con la natura e con la dimensione spirituale.

Due linguaggi pittorici a confronto

Hassoun lavora su un dialogo tra Oriente e Occidente, unendo la storia dell’arte alla contemporaneità. Geigel, invece, costruisce atmosfere sospese e paradisi naturali popolati da figure femminili, fiori e animali. Le due ricerche procedono in parallelo e insieme propongono una visione poetica e ottimistica della convivenza, della bellezza e della speranza.

Orari, ingresso e contatti

La mostra è visitabile dal 19 ottobre 2026 al 24 novembre 2026, dalle 10.00 alle 19.00, con chiusura il lunedì. L’ingresso è libero e gratuito. Il progetto è a cura di Alessandro Riva. Per informazioni si può chiamare lo 02 89058297 oppure scrivere a info@.