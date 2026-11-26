Un cittadino italiano di 45 anni, con precedenti, è stato arrestato a Milano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fatto risale a mercoledì 25 novembre 2026, nel pomeriggio, ed è stato reso noto dalla Polizia di Stato il 26 novembre.
Il controllo nella zona sud della città
L’operazione è partita dall’attività della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova, impegnata nel contrasto allo spaccio nella zona sud di Milano. Gli agenti avevano individuato un appartamento in uno stabile di via Sant’Abbondio come probabile luogo di detenzione della droga.
Intorno alle 16 i poliziotti hanno fermato l’uomo, notato mentre camminava con passo veloce e si guardava ripetutamente intorno.
La perquisizione e il nascondiglio nell’ascensore
Nella perquisizione domiciliare gli agenti del Commissariato di Piazza Venino hanno sequestrato circa 14 grammi di cocaina e un bilancino elettronico di precisione, ancora sporco di sostanza.
Il controllo è proseguito nelle parti comuni del palazzo. Nel vano luce dell’ascensore, dove il 45enne occultava la droga per averla immediatamente disponibile, gli investigatori hanno trovato 11 involucri di cocaina, nascosti in un pacchetto di sigarette, per un peso complessivo di 5 grammi.
Per l’uomo sono scattate le manette e il sequestro dell’intero quantitativo, che arriva a circa 20 grammi.