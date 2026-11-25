Fino al 25 novembre 2026 la Lombardia ospita la prima edizione dell’InLombardia Destination Experience Forum, un appuntamento pensato per portare il turismo regionale sui mercati internazionali. Trenta buyer e cinquanta seller si incontrano a Palazzo Lombardia per fare affari e, nei giorni successivi, per visitare alcuni dei territori della regione.
L’iniziativa è promossa dall’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Debora Massari, con l’obiettivo di rafforzare la competitività dell’offerta turistica lombarda sui mercati esteri. I professionisti arrivano da diversi Paesi, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Brasile e Cina.
Workshop e incontri d’affari a Palazzo Lombardia
Il programma si è aperto con un workshop B2B nella Sala Biagi di Palazzo Lombardia, dove i buyer internazionali hanno potuto confrontarsi direttamente con gli operatori dell’offerta turistica del territorio. L’idea, secondo quanto spiegato dall’assessore, è far incontrare chi lavora ogni giorno nel settore con chi porta i viaggiatori dall’estero.
Massari ha detto: «Abbiamo voluto un’iniziativa nuova che portasse i professionisti internazionali a incontrare chi lavora ogni giorno nell’offerta turistica lombarda e a conoscere direttamente i territori». Nella stessa occasione ha ricordato che una destinazione si afferma così: «Una destinazione si afferma quando riesce a farsi conoscere attraverso esperienze riconoscibili, qualità dei servizi e identità dei luoghi.»
Tre itinerari tra Mantova, Franciacorta, Brescia e Valtellina
Dopo il workshop i buyer partono per tre educational tour. Il primo porta a Mantova e alle Colline Moreniche. Il secondo tocca il lago d’Iseo, la Franciacorta e Brescia, con wine trekking, visita in cantina e degustazioni, pranzo in città e una visita guidata. Il terzo riguarda la Valtellina.
In Valtellina il programma comprende Morbegno, una cooking class dedicata ai pizzoccheri a Borgo Selvapiana e l’attraversamento del Ponte nel Cielo, in Val Tartano, lungo 234 metri e alto 143 metri. Il percorso è pensato per mostrare ai buyer paesaggi, produzioni enogastronomiche, tradizioni e attività all’aria aperta.
Dopo i tour, i buyer tornano a Milano per una cena dedicata alla tradizione gastronomica milanese. Il rientro nei Paesi di provenienza è previsto per mercoledì 25 novembre.
I dati sul turismo straniero in Lombardia
Nel 2025 l’Europa ha rappresentato il 70,6% delle presenze straniere in Lombardia e il 72% della spesa turistica internazionale. La Germania è il primo mercato estero con 7.195.230 presenze, seguita dagli Stati Uniti con 2.887.594, dalla Francia con 2.486.711 e dal Regno Unito con 2.410.647.
Tra i mercati già consolidati, le presenze sono cresciute del 21,2% dalla Polonia, del 16,2% dalla Spagna, del 13,3% dalla Francia e dell’11,4% dal Regno Unito. Tra quelli ad alto potenziale, Israele segna +32,8%, l’Egitto +25,5%, il Giappone +21,5% e la Turchia +10,5%. Per la spesa media per turista si distinguono Kuwait e Arabia Saudita, con 1.767 e 1.052 euro.
Massari ha indicato due direzioni: consolidare i rapporti con i mercati che già scelgono la Lombardia e aprire nuove opportunità dove ci sono margini di crescita. Secondo l’assessore, il turismo può generare ricadute per strutture ricettive, ristorazione, aziende agricole, cantine, guide e operatori delle esperienze. La Regione punta inoltre a presentare itinerari che uniscono più tappe e invitano a tornare in stagioni diverse, così che la proposta lombarda resti competitiva durante tutto l’anno.