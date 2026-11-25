Trenta buyer internazionali, cinquanta seller e tre itinerari per far conoscere la Lombardia ai mercati esteri.

Fino al 25 novembre 2026 la Lombardia ospita la prima edizione dell’InLombardia Destination Experience Forum, un appuntamento pensato per portare il turismo regionale sui mercati internazionali. Trenta buyer e cinquanta seller si incontrano a Palazzo Lombardia per fare affari e, nei giorni successivi, per visitare alcuni dei territori della regione.

L’iniziativa è promossa dall’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Debora Massari, con l’obiettivo di rafforzare la competitività dell’offerta turistica lombarda sui mercati esteri. I professionisti arrivano da diversi Paesi, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Brasile e Cina.

Workshop e incontri d’affari a Palazzo Lombardia

Il programma si è aperto con un workshop B2B nella Sala Biagi di Palazzo Lombardia, dove i buyer internazionali hanno potuto confrontarsi direttamente con gli operatori dell’offerta turistica del territorio. L’idea, secondo quanto spiegato dall’assessore, è far incontrare chi lavora ogni giorno nel settore con chi porta i viaggiatori dall’estero.

Massari ha detto: «Abbiamo voluto un’iniziativa nuova che portasse i professionisti internazionali a incontrare chi lavora ogni giorno nell’offerta turistica lombarda e a conoscere direttamente i territori». Nella stessa occasione ha ricordato che una destinazione si afferma così: «Una destinazione si afferma quando riesce a farsi conoscere attraverso esperienze riconoscibili, qualità dei servizi e identità dei luoghi.»

Tre itinerari tra Mantova, Franciacorta, Brescia e Valtellina

Dopo il workshop i buyer partono per tre educational tour. Il primo porta a Mantova e alle Colline Moreniche. Il secondo tocca il lago d’Iseo, la Franciacorta e Brescia, con wine trekking, visita in cantina e degustazioni, pranzo in città e una visita guidata. Il terzo riguarda la Valtellina.

In Valtellina il programma comprende Morbegno, una cooking class dedicata ai pizzoccheri a Borgo Selvapiana e l’attraversamento del Ponte nel Cielo, in Val Tartano, lungo 234 metri e alto 143 metri. Il percorso è pensato per mostrare ai buyer paesaggi, produzioni enogastronomiche, tradizioni e attività all’aria aperta.

Dopo i tour, i buyer tornano a Milano per una cena dedicata alla tradizione gastronomica milanese. Il rientro nei Paesi di provenienza è previsto per mercoledì 25 novembre.

I dati sul turismo straniero in Lombardia

Nel 2025 l’Europa ha rappresentato il 70,6% delle presenze straniere in Lombardia e il 72% della spesa turistica internazionale. La Germania è il primo mercato estero con 7.195.230 presenze, seguita dagli Stati Uniti con 2.887.594, dalla Francia con 2.486.711 e dal Regno Unito con 2.410.647.

Tra i mercati già consolidati, le presenze sono cresciute del 21,2% dalla Polonia, del 16,2% dalla Spagna, del 13,3% dalla Francia e dell’11,4% dal Regno Unito. Tra quelli ad alto potenziale, Israele segna +32,8%, l’Egitto +25,5%, il Giappone +21,5% e la Turchia +10,5%. Per la spesa media per turista si distinguono Kuwait e Arabia Saudita, con 1.767 e 1.052 euro.

Massari ha indicato due direzioni: consolidare i rapporti con i mercati che già scelgono la Lombardia e aprire nuove opportunità dove ci sono margini di crescita. Secondo l’assessore, il turismo può generare ricadute per strutture ricettive, ristorazione, aziende agricole, cantine, guide e operatori delle esperienze. La Regione punta inoltre a presentare itinerari che uniscono più tappe e invitano a tornare in stagioni diverse, così che la proposta lombarda resti competitiva durante tutto l’anno.