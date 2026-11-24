Jensen Huang torna al vertice di Nvidia e Wall Street reagisce subito con un forte rialzo del titolo.

Jensen Huang torna alla guida di Nvidia, il gigante statunitense dei semiconduttori e dell’intelligenza artificiale. Il consiglio di amministrazione ha approvato all’unanimità il suo reintegro come presidente, amministratore delegato e membro del board, con effetto immediato. La decisione chiude una vicenda di quasi due settimane fatta di turbolenze societarie, tensioni politiche e forti ripercussioni sui mercati.

Dalle dimissioni al reintegro

Huang si era dimesso il 12 novembre, dopo la diffusione di indiscrezioni su alcune relazioni extraconiugali. Tra queste c’era quella con una donna cinese sospettata di avere collegamenti con i servizi di intelligence di Pechino. Il caso aveva sollevato interrogativi sulla sicurezza nazionale americana e sulla gestione di un’azienda strategica per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Il consiglio aveva ammesso di aver incontrato più volte Huang nei giorni precedenti. Al termine di questi colloqui, si è detto soddisfatto della sua “franchezza” e della sua capacità di guidare l’azienda. Nella stessa nota stampa, la società riferisce di aver sentito anche i vertici del governo degli Stati Uniti. Sulla base di quelle indicazioni, il consiglio ritiene che il ritorno del manager non comporti rischi per la sicurezza nazionale.

La decisione contraddice quanto il consiglio aveva dichiarato nei giorni scorsi, durante la conference call sui conti del terzo trimestre fiscale. In quell’occasione era stata esclusa l’ipotesi di un reintegro. L’amministrazione americana, inoltre, si era divisa: il segretario al Tesoro Scott Bessent aveva chiesto un azzeramento dei vertici dell’azienda, mentre Trump si era schierato a favore del ritorno di Huang. Colette Kress, che aveva assunto il ruolo di ad ad interim, torna ora al solo incarico di direttrice finanziaria.

Il titolo in Borsa

Wall Street ha reagito subito. Il titolo Nvidia era già in calo prima delle dimissioni: l’11 novembre aveva chiuso a 173,73 dollari, circa il 27% sotto il massimo storico di 239,24 dollari toccato il 6 ottobre. Il 12 novembre, giorno dell’annuncio, aveva perso il 4,3%, e nei giorni successivi la discesa era proseguita fino a una chiusura intorno ai 131,5 dollari di venerdì.

Dal giorno in cui Huang aveva ammesso la relazione, l’8 novembre, il titolo aveva perso quasi il 33%. Dopo la notizia del reintegro ha aperto a 167,04 dollari, con un rialzo del 27% rispetto a venerdì. Nei primi scambi ha guadagnato oltre il 30%. Il valore di ottobre resta lontano, ma gran parte del calo delle ultime due settimane è stato recuperato.

Le indagini che restano aperte

Le indagini sul caso Huang e sulla presunta spia cinese proseguono comunque. Un comitato di amministratori indipendenti, con l’assistenza di legali esterni, dovrà verificare se Huang sia stato bersaglio di un’operazione di intelligence straniera. Il manager ha dichiarato di sostenere l’indagine e di voler collaborare. Nvidia ha inoltre istituito un comitato per la sicurezza nazionale e il controllo delle esportazioni, e ha avviato la ricerca di un Chief Compliance Officer.

Restano aperte anche le inchieste governative per capire se i chip per l’AI vietati in Cina siano stati effettivamente trafugati. Chi segue il titolo dovrà quindi tenere d’occhio sia gli esiti del comitato interno sia l’andamento di queste verifiche.