Tutte le informazioni di base su Olimpia Milano, dalla sede legale alla sede operativa, passando per capitale sociale e numeri fiscali.

La Olimpia Milano è una realtà aziendale con una struttura giuridica ben definita, che opera nel settore sportivo e di intrattenimento. Il suo profilo societario è pubblico e facilmente consultabile, fornendo a clienti, partner e stakeholder una panoramica completa dei dati essenziali.

Chiunque cerchi i riferimenti ufficiali dell’impresa troverà in questo articolo una sintesi dei punti più importanti: la sede legale, la sede operativa, il capitale sociale, i codici fiscali e le modalità di contatto. Tutti questi elementi costituiscono la spina dorsale amministrativa di Olimpia Milano, garantendo trasparenza e conformità normativa.

Dati anagrafici e struttura societaria

La società è registrata al Registro Imprese di Milano con il numero R.E.A. 1406310 e possiede un capitale sociale di 3.000.000,00 euro i.v.. La denominazione completa è PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO S.S.R.L., con società a socio unico collegata a Giorgio Armani S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

I riferimenti fiscali includono il Codice Fiscale 01852920154 e la Partita IVA 10985020964. Questi numeri garantiscono la tracciabilità dei pagamenti, delle dichiarazioni e delle operazioni commerciali, rendendo l’azienda facilmente individuabile nelle banche dati pubbliche.

Indirizzi di sede legale e operativa

La sede legale di Olimpia Milano si trova in Via Borgonuovo 11, 20121 Milano. Questo indirizzo è la base amministrativa dove vengono gestiti tutti gli aspetti legali, le comunicazioni istituzionali e la contabilità dell’organizzazione.

Parallelamente, la sede operativa è collocata in Via Giuseppe di Vittorio 6, 20090 Assago. Qui si concentrano le attività quotidiane, le operazioni logistiche e i contatti diretti con clienti e fornitori. Per comunicare con il reparto operativo, è possibile telefonare al numero +39 0270001615 o inviare un fax al +39 02740608. L’indirizzo email ufficiale è olimpia@.

Il copyright dell’intera attività è riservato al 2026, indicando la continuità dell’azienda nel tempo e il suo impegno a mantenere aggiornate le informazioni di contatto per il pubblico.