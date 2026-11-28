Con 520mila euro, Rho sostiene negozi di vicinato, botteghe artigiane e spazi per i giovani, mentre i bandi per le singole attività sono ancora da pubblicare.

Il Comune di Rho riceverà 520mila euro da Regione Lombardia per sostenere il commercio locale. Il finanziamento è stato assegnato nell’ambito del Bando Distretti del Commercio 2026 e corrisponde all’importo massimo previsto dal bando per i progetti di eccellenza.

L’assegnazione è stata ufficializzata il 25 novembre, con la pubblicazione delle graduatorie approvate tramite i decreti regionali del 23 novembre 2026. A livello regionale la misura ha finanziato 180 progetti dei Distretti del Commercio, per complessivi 63 milioni di euro.

Negozi di vicinato, pubblici esercizi e imprese artigiane

Una prima linea di intervento riguarda gli esercizi di vicinato, i pubblici esercizi e le imprese artigiane. Le iniziative saranno orientate a digitalizzazione, innovazione e sostenibilità, oltre alla formazione in materia di sicurezza.

Il progetto è stato elaborato dall’amministrazione comunale con Confcommercio, consulenti specializzati e il Comune di Lainate. L’assessore al Commercio Maria Rita Vergani ha dichiarato: “Il lavoro fatto in stretta collaborazione con i tecnici comunali, Confcommercio, i consulenti e il Comune di Lainate ha dato i suoi frutti”.

CentRho e l’ex negozio comunale di piazza San Vittore

Una quota del finanziamento sarà destinata alla riqualificazione di alcuni immobili del CentRho e dell’ex negozio di proprietà comunale in piazza San Vittore. I locali saranno trasformati in spazi dedicati soprattutto ai giovani, con servizi migliorati per residenti e visitatori del centro cittadino.

L’intervento rientra nella programmazione comunale per le nuove generazioni, in vista dell’apertura dell’università nell’area MIND, Milano Innovation District. Il sindaco Andrea Orlandi ha sostenuto che il finanziamento renderà Rho «più accogliente e più attenta alle nuove generazioni», favorendo anche la crescita del commercio locale.

Lainate, Villa Litta e i bandi per gli operatori

Il progetto prevede una collaborazione intercomunale con Lainate per valorizzare il patrimonio storico e architettonico delle due città. Tra i beni inseriti nella rete di promozione turistica figurano Villa Litta, Villa Burba e il Collegio dei Padri Oblati.

Nei prossimi mesi il Comune, insieme ai partner del Distretto, avvierà le attività previste dal cronoprogramma e predisporrà i bandi rivolti agli operatori economici locali. Fino alla pubblicazione dei bandi, l’importo che andrà a ciascuna attività non è ancora definito.

Per i commercianti di Rho il passaggio decisivo sarà il contenuto dei bandi: criteri di accesso, tipologie di spesa ammissibili e tempi di presentazione delle domande saranno quelli che determineranno quali attività riceveranno concretamente i fondi.