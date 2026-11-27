Cinque realtà premiate a Milano per la terza edizione del Premio Parità Vincente, con menzioni speciali per progetti su giovani, linguaggio inclusivo e salute femminile.

Valorizzare le imprese che trasformano l’equità di genere in uno strumento di sviluppo economico, innovazione e benessere aziendale. Con questo obiettivo, venerdì 27 novembre, al Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia, si è svolta la cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio «Parità Vincente – La parità come opportunità».

Il premio è promosso dal Consiglio per le Pari Opportunità (CPO) del Consiglio regionale della Lombardia e intende riconoscere le migliori pratiche adottate da imprese e organizzazioni del Terzo Settore per favorire inclusione, valorizzazione delle competenze femminili e ambienti di lavoro più equi e sostenibili.

Le cinque realtà premiate

Sono state cinque le realtà premiate nelle diverse categorie dimensionali, tra imprese e Terzo Settore. A queste si sono aggiunte cinque targhe per la sezione «Ecosistemi territoriali sostenibili» e cinque attestati di riconoscimento come menzioni speciali.

Le imprese vincitrici sono WAY2GLOBAL SRL SB, di Milano, per le micro imprese, e FIABILIS CONSULTING GROUP SRL, di Milano, per le piccole imprese. Per le medie imprese ha vinto COGEME ENERGIA SRL, di Rovato, in provincia di Brescia, mentre per le grandi imprese il premio è andato a DANONE NUTRICIA SPA SB, di Milano. Per il Terzo Settore ha vinto LO SCRIGNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, di Milano.

Gli ecosistemi territoriali sostenibili

Nella sezione dedicata agli ecosistemi territoriali sostenibili sono stati premiati progetti dei territori di Milano, Sondrio e Brescia, inclusa la Valle Camonica. Tra questi, il progetto Punti Viola di FEDABO SPA SB, a Darfo Boario Terme, il progetto IShare di LO SCRIGNO, il progetto Anima e corpo di FREE WORK SERVIZI SRL, a Sondrio, il progetto 100 minuti di cultura di FARCO GROUP SRL, a Torbole Casaglia, e il progetto Deploy your talent di FERALPI SIDERURGICA SPA, a Brescia.

Le parole dei premiati e delle istituzioni

Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani ha dichiarato: “La parità di genere non è un costo, ma un investimento sulla competitività delle imprese e sul futuro della nostra economia”. Romani ha ricordato che in Lombardia ci sono oltre 181mila imprese femminili.

La presidente del Consiglio per le Pari Opportunità Luce Meola ha sottolineato: “Giunti alla terza edizione, possiamo dire con orgoglio che ‘Parità Vincente’ è diventato un punto di riferimento per il tessuto produttivo lombardo”. Meola ha aggiunto che l’obiettivo è dare visibilità a queste eccellenze perché diventino un modello replicabile in tutta la Lombardia.

All’evento hanno partecipato Giulia Tossici, vice presidente del CPO, che ha moderato, Marilisa D’Amico, presidente della Giuria, l’attrice e autrice Mariangela Genovese e Marina Verderajme, presidente GIDP. Le aziende partecipanti sono state inserite nel Rapporto “Best Practices D&I in azienda” del GIDP.