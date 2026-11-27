Immobili a Rho, Seregno e Rosarno, conti correnti e quote societarie: il maxi sequestro colpisce la locale di Erba e Canzo.

La Polizia di Stato ha eseguito un sequestro patrimoniale per oltre un milione di euro contro tre italiani di 51, 55 e 59 anni, ritenuti figure di spicco della locale di ‘ndrangheta di Erba e Canzo, nel Comasco. Tra le località coinvolte compare anche Rho.

Il provvedimento di prevenzione, finalizzato alla confisca dei beni, è stato emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, su richiesta congiunta dei Questori di Milano e Como e del Procuratore di Milano.

Immobili e conti sequestrati ai tre uomini

Gli agenti della Questura di Como hanno sequestrato al 51enne disponibilità finanziarie e tutte le quote di una società immobiliare a lui intestata. La società è proprietaria di immobili a Rho, Turate, Gorla Minore e Rosarno, per un valore complessivo superiore a 320mila euro.

La Divisione Anticrimine della Questura di Milano ha sequestrato al 59enne due immobili, a Seregno e Ponsacco, insieme a disponibilità bancarie per circa 600mila euro. Al 55enne la Questura di Como ha sequestrato saldi finanziari propri e dei familiari per circa 150mila euro.

Acquisti ritenuti privi di giustificazione

Il Tribunale ha inoltre rilevato acquisti privi di adeguata giustificazione economica: due immobili e un terreno a Uboldo, intestati ai familiari del 55enne.

L’inchiesta Hocus Pocus

Il sequestro è un ulteriore sviluppo dell’inchiesta «Hocus Pocus», che secondo gli investigatori ha portato alla luce un articolato sistema di attività illecite riconducibili alla locale di ‘ndrangheta di Erba e Canzo. I tre destinatari erano già stati arrestati per associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, usura, reati tributari e intestazione fittizia dei beni, aggravati dal metodo mafioso. La responsabilità degli indagati sarà accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.

Dopo gli arresti, l’attenzione si concentra ora sui patrimoni accumulati e sulla loro provenienza, con accertamenti su immobili, società e disponibilità finanziarie in diverse regioni italiane.